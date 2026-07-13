Sette mesi di lavori socialmente utili per il 50enne albese che investì una ragazza in corso Langhe per poi darsi alla fuga

Sette mesi di lavori di pubblica utilità presso la cooperativa sociale "Il Ramo" di Bernezzo.

E’ l’impegno che un cittadino albese classe 1974 ha assunto nei confronti del Tribunale di Asti chiedendo di potersi avvalere della cosiddetta "messa alla prova".

Per l’uomo, la Procura della Repubblica astigiana aveva chiesto il rinvio a giudizio per l’investimento stradale compiuto alla guida della sua Mercedes il 17 febbraio 2025 in corso Langhe ad Alba, dove aveva travolto una giovane intenta ad attraversare sulle strisce pedonali per poi darsi alla fuga.

L’uomo era stato identificato e rintracciato dalla Polizia Locale, risultando anche positivo all’alcol test cui era stato sottoposto, con un tasso alcolemico pari a 2,33 grammi/litro.

In un interrogatorio reso davanti alla Polizia giudiziaria municipale l’uomo, difeso dall’avvocato albese Roberto Ponzio, aveva spiegato di "non essersi reso conto del fatto".

Gli vennero comunque contestati i reati di lesioni stradali (la ragazza subì traumi ai danni di un gomito e della colonna vertebrale), di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di avere provocato un sinistro; poi di fuga, in quanto si allontanava non ottemperando all’obbligo di fermarsi essendosi accorto dell’investimento, e infine di omissione di soccorso.

Estinto il primo reato per remissione della querela, nell’udienza tenuta nei giorni scorsi di fronte al Tribunale in composizione monocratica – giudice la dottoressa Ludovica Manna, pm Fabio Bellora –, il legale dell’uomo ha contestato l’addebito relativo allo stato di ebbrezza, evidenziando come il sinistro si fosse verificato alle ore 16.50, mentre gli accertamenti relativo all’abuso di alcol avvennero presso il domicilio dell’imputato solamente alle 17.15, secondo una tempistica per la quale l’uomo avrebbe potuto assumerle una volta giunto a casa.

Dopodiché ha chiesto e ottenuto di accedere allo strumento di giustizia riparativa.

La verifica del buon esito del percorso di prova è stata fissata per il prossimo 1° marzo.