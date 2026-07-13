Magog apre i festeggiamenti dei 50 anni ad Alba: tre giorni di letture animate per bambini e famiglie

Cinquant'anni di storia e uno sguardo rivolto al futuro. Dopo le celebrazioni dello scorso maggio, Magog inaugura il calendario di iniziative pensato per festeggiare il mezzo secolo di attività con "3 giorni di avventura", tre appuntamenti gratuiti dedicati ai bambini e alle famiglie che si svolgeranno dal 16 al 18 luglio nel Cortile della Maddalena di Alba.

L'iniziativa, organizzata insieme alla Cooperativa Libraria La Torre, che quest'anno celebra anch'essa i cinquant'anni di attività, rappresenta il primo tassello di un programma più ampio che accompagnerà l'anniversario dell'associazione teatrale albese nei prossimi mesi.

Oggi Magog conta 33 associati tra attori, attrici, volontari e persone che continuano a sostenere i progetti dell'associazione. In questi cinquant'anni il gruppo ha costruito un legame stabile con il territorio attraverso collaborazioni con il Comune di Alba, i Borghi cittadini, le scuole e numerose realtà del volontariato.

"Siamo colpiti da questa longevità e grati di essere arrivati fin qui con l'entusiasmo di sempre. Il nostro sguardo, però, è rivolto al futuro", spiegano dall'associazione.

Una filosofia che continua a guidare anche il nuovo programma di iniziative.

"Da sempre il nostro andare in scena porta con sé l'obiettivo di far comprendere quanto il teatro possa essere uno strumento potente, capace di veicolare messaggi e aiutare le persone a lavorare su sé stesse. Per questo abbiamo scelto di regalare al territorio albese spettacoli, animazioni e letture gratuite, rivolte dai bambini agli adulti."

Il primo appuntamento sarà giovedì 16 luglio alle 10.30 con la lettura animata Non aver paura, piccolo granchio. Venerdì 17 luglio alle 18 andrà invece in scena Alla ricerca del fiore dorato, mentre sabato 18 luglio alle 10.30 spazio alle letture libere e alla creazione di nuove storie, prima della sorpresa teatrale in programma alle 18, che concluderà la rassegna.

Come nella tradizione di Magog, le pagine dei libri prenderanno vita attraverso il lavoro di attori e attrici e il pubblico sarà coinvolto direttamente nella narrazione. L'ultima giornata offrirà inoltre un laboratorio per far sperimentare ai partecipanti le potenzialità del linguaggio teatrale.

Ma i tre appuntamenti di luglio rappresentano soltanto l'inizio.

"Tra i progetti con cui vogliamo celebrare questi cinquant'anni stiamo lavorando per portare sul territorio albese nuovi spettacoli gratuiti, rivolti a pubblici di tutte le età. Sarà un anno ricco di iniziative e di occasioni per incontrare la comunità."

L'ingresso a tutte le iniziative è libero e gratuito.