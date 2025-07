IL METEO / Caldo oltre la norma fino a mercoledì, poi le temperature diventeranno più gradevoli

L'alta pressione delle Azzorre si metterà nella sua posizione più consona, distesa lungo i paralleli tra Atlantico e Mediterraneo, portando tempo più stabile e secco grazie a correnti settentrionali. Caldo oltre la norma fino a mercoledì, poi le temperature diventeranno più gradevoli.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi lunedì 14 a mercoledì 16 luglio. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità cumuliforme al pomeriggio sui rilievi alpini che occasionalmente svilupperanno isolati rovesci o temporali. Solo questa mattina il passaggio della coda di una perturbazione sul centro Europa porterà qualche pioggia all'estremo Piemonte settentrionale.

Temperature in aumento e oltre la norma, con valori massimi tra 32 e 35 °C, e minime diffusamente oltre i 20/22 °C, con caldo che però almeno di giorno sarà piuttosto secco e con tassi di umidità tra il 30 e il 40%.

Sulle pianure venti assenti o deboli variabili fino a mercoledì pomeriggio, poi mercoledì sera entreranno moderati venti di Foehn a spazzare via la calura nella nottata successiva. In montagna venti moderati localmente forti mercoledì dal pomeriggio, principalmente provenienti da ovest o nordovest per tutto il periodo.

Da giovedì 17 luglio. L'ingresso di aria un po' più fresca da nordest farà ritornare le temperature nella media del periodo rendendo le giornate più gradevoli, e almeno fino a venerdì incluso il cielo sarà ancora perlopiù sereno o poco nuvoloso. Nel weekend invece potrebbe esserci un po' di instabilità, in particolare domenica. Per i dettagli attendiamo i prossimi aggiornamenti.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/670-Stagionali_Luglio_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona