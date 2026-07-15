Maltempo in Granda, grandine nell'Albese e numerosi interventi dei vigili del fuoco: un fulmine provoca un incendio a Revello [VIDEO]

I temporali annunciati per la giornata di oggi, martedì 15 luglio, hanno raggiunto puntualmente la provincia di Cuneo nel tardo pomeriggio. Al momento la situazione è sotto controllo su tutto il territorio della Granda, anche se non sono mancati disagi e numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco.

Il fronte temporalesco ha interessato inizialmente l'Albese, dove le precipitazioni sono state accompagnate da grandinate. I fenomeni più intensi si sono registrati a Ricca d'Alba e Diano d'Alba, dove sono caduti chicchi di notevoli dimensioni. Così come al confine tra le province di Cuneo e Torino, tra Carmagnola e Caramagna Piemonte

Successivamente la perturbazione si è spostata verso il capoluogo provinciale. A Cuneo la pioggia ha iniziato a cadere intorno alle 19.30, senza però assumere particolare intensità.



Più problematiche, invece, le forti raffiche di vento, che ad Alba hanno provocato il distacco di un paio di comignoli in corso Michele Coppino.

Numerosi gli interventi richiesti ai vigili del fuoco anche nel resto della provincia per dissesti statici e situazioni di lieve entità causate dal maltempo.

L'episodio più significativo si è verificato intorno alle 19 a Revello, dove un fulmine ha colpito un'area boschiva sulla collina che sovrasta il paese, provocando un principio d'incendio. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo, impegnata nella verifica della situazione e nel controllo dell'area interessata.

Al momento non si segnalano criticità di particolare rilievo, mentre il monitoraggio del territorio prosegue in attesa dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.