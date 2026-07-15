Le torri di Langa, Roero, Monferrato e Valle Tanaro fanno rete: l'associazione Turris si struttura e lancia nuovi itinerari

Si è svolta lo scorso venerdì 26 giugno l’assemblea dei soci dell’associazione Turris, la rete che riunisce 19 associati tra comuni e una fondazione delle aree di Langhe, Roero, Monferrato e Valle Tanaro, con l’obiettivo di promuovere il territorio e valorizzarne il patrimonio storico, culturale e paesaggistico attraverso la presenza delle torri.

Nel corso dell’incontro, il presidente Roberto Bodrito ha illustrato il percorso compiuto dal sodalizio, che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e opera oggi a tutti gli effetti come ente impegnato nella promozione turistica. Tra le novità presentate figurano cartelli informativi a basso impatto paesaggistico e nuove cartoline grafiche dedicate alle torri.

Durante la riunione è stato inoltre nominato vicepresidente dell’associazione Calogero Mancuso, sindaco del comune di Castagnole delle Lanze. Le attività dell'ente sono sostenute dai contributi dei soci e dai finanziamenti delle fondazioni bancarie del territorio.

Il programma delle attività del 2026 entrerà nel vivo con il primo appuntamento pubblico, fissato per mercoledì 22 luglio ad Albaretto della Torre. In questa occasione verranno svelati i nuovi itinerari turistici che mettono in relazione torri, paesaggi e borghi, sviluppati in sinergia con il tour operator Love Langhe. Durante la serata saranno inoltre anticipate le iniziative per la seconda parte dell'estate e per l'autunno.

«Turris cresce come rete e come soggetto capace di costruire relazioni tra territori diversi – sottolinea il presidente Roberto Bodrito – . Il lavoro avviato nel 2026 guarda alla qualità dell’esperienza, alla riconoscibilità del progetto e alla capacità di trasformare il patrimonio in occasioni concrete di scoperta».