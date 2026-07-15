Condanna Roggero, Salvini dopo la sentenza della Cassazione: "Chiedo la grazia, non merita il carcere" [VIDEO]

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione che nel pomeriggio di oggi (LEGGI QUI) ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, arriva la presa di posizione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che attraverso un video pubblicato sui propri canali social chiede la grazia per il commerciante piemontese.

"Io sto con Mario Roggero", esordisce Salvini. "In tanti stiamo con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, da una vita con la moglie e con la figlia".

Il ministro precisa di non voler commentare nel merito la decisione dei giudici, ma esprime un giudizio netto sull'esito del processo. "Secondo la giustizia italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente".

Quindi l'appello finale: "Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere la grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, per bene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere".

La sentenza della Cassazione mette la parola fine alla lunga vicenda giudiziaria nata dalla rapina del 28 aprile 2021 nella gioielleria di Grinzane Cavour. Dopo aver subito l'assalto di tre rapinatori armati, Roggero li inseguì all'esterno del negozio e aprì il fuoco, uccidendone due e ferendo gravemente il terzo. Una vicenda che, fin dall'inizio, ha acceso un acceso dibattito sul tema della legittima difesa, dividendo opinione pubblica e mondo politico.