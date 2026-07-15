Dirigenti scolastici, Bruno Gabetti lascia il liceo di Mondovì, la Giavelli dirigerà il Grandis di Borgo San Dalmazzo

L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha pubblicato il provvedimento relativo agli incarichi dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2026-2027. In provincia di Cuneo sono sette i dirigenti confermati alla guida dei rispettivi istituti, a garanzia della continuità organizzativa e gestionale in vista del prossimo anno scolastico.

Tra le scuole del primo ciclo vengono confermati Giuseppe Boveri all’Istituto comprensivo Cortemilia-Saliceto di Cortemilia, Anna Giordana all’Istituto comprensivo “Arpino” di Sommariva del Bosco, Michela Busso all’Istituto comprensivo “B. Muzzone” di Racconigi e Cristina Bersani all’Istituto comprensivo Cervasca-Bernezzo “D. Galimberti” di Cervasca.

Per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria superiore, proseguono invece il loro incarico Paola Boggetto all’Istituto superiore “P. Cillario Ferrero” di Alba, Roberto Buongarzone all’Istituto superiore “G. Govone” di Alba e Giuseppe Cappotto all’Istituto superiore “Cigna-Baruffi-Garelli” di Mondovì.

Le conferme fanno parte del piano regionale degli incarichi dirigenziali predisposto dall’Ufficio scolastico regionale, che definisce il quadro delle assegnazioni per il nuovo anno scolastico e accompagna anche i cambiamenti legati ai nuovi incarichi e ai processi di dimensionamento della rete scolastica.

Le conferme riguardano i dirigenti in scadenza di triennio. Tutti gli altri sono confermati d'ufficio.

Tra le principali novità per la provincia di Cuneo figura il trasferimento di Ilaria Giavelli, vincitrice di concorso lo scorso anno, che lascia la guida della dirigenza dell’Istituto comprensivo Bra 1 per assumere quella dell'Istituto comprensivo “S. Grandis” di Borgo San Dalmazzo, dove è andata in pensione Luciana Ortu.

Cambio di ruolo anche per Bruno Gabetti, già dirigente del del Liceo Scientifico “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì, che dal prossimo anno sarà alla guida dell'Istituto comprensivo Mondovì 2.

Sono inoltre diversi i dirigenti interessati dai provvedimenti collegati al dimensionamento scolastico. Tra questi Patrizia Teresa Revello, dirigente dell’Istituto comprensivo Sanfront-Paesana-Revello; Valeria Cout, alla guida dell’Istituto comprensivo Neive-Santo Stefano Belbo; Claudia Schiano, dirigente dell’Istituto comprensivo Alba Centro Storico e Mussotto; Flavio Girodengo, dirigente dell’Istituto di istruzione superiore “Bianchi-Bonelli-Virginio” di Cuneo; Sandra Bosco, dirigente del Liceo Scientifico “G. Ancina” di Fossano; e Francesca Messa, dirigente del Liceo Scientifico “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì.

Nel recente dimensionamento tra Bianchi Virginio (artistico musicale geometri) e Bonelli, si è avuta la conferma di Flavio Girodengo, mentre Sandra Bosco, ex Bonelli, andrà a sostituire la defunta Alessandra Pasquale al liceo Ancina di Fossano.

Le modifiche ridisegnano quindi il quadro della dirigenza scolastica provinciale per il 2026-2027, con alcune conferme nel segno della continuità e alcuni avvicendamenti destinati a incidere sulla guida di istituti importanti del territorio.

Nessuna assegnazione per l'istituto Agrario di Cuneo e l'alberghiero di Dronero, dove è andata in pensione Patrizia Venditti. Stessa cosa per l'IC Borgo San Giuseppe, dove non è ancora stato chiamato nessuno a sostituire Bianca Maria Anigello, deceduta lo scorso autunno.

Si attende quindi il mese di agosto, quando saranno assegnati nuovi dirigenti scolastici di ruolo con lo scorrimento delle graduatorie del recente concorso ordinario.