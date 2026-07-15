La maglia de La Fausto Coppi per ringraziare la Radioterapia dell'Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo

Dieci anni dopo la diagnosi di tumore, il monregalese Marco Bianchino, sportivo e grande appassionato di ciclismo, ha voluto ringraziare lo staff del reparto di Radioterapia dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo, regalando alla Dott.ssa Anna Maria Merlotti, primaria del reparto, la maglia de "la Fausto Coppi" a cui ha partecipato lo scorso 28 giugno, quando ha deciso di tornare sui pedali per affrontare una sfida personale e con una ulteriore speranza: quella di spronare a reagire coloro che si trovano nella sua stessa situazione attraverso la realizzazione di un obiettivo, legato magari alla passione sportiva, che faccia guardare avanti.

La maglia è stata incorniciata e consegnata il 15 luglio in Radioterapia all'Ospedale S.Croce, dove è stata esposta accanto alle due già donate, sempre da Marco, in seguito alle partecipazioni alle edizioni passate. "Molti pazienti le vedono e trovano forza per affrontare la malattia" ha detto Marco.

"La maglia che Marco ha deciso di regalare al reparto - ha detto Anna Maria Merlotti, primaria di Radioterapia - non è importante perché racconta una corsa in bicicletta. È importante perché racconta il valore di continuare a fare progetti. Chi lavora in oncologia sa che ci sono percorsi molto diversi tra loro. Alcuni sono lunghi, altri brevi. Alcuni semplici, altri molto complessi. Però credo che ci sia una cosa che tutti possiamo riconoscere nella storia di Marco: il fatto di non aver lasciato che la malattia diventasse l'unica definizione possibile della sua vita. "

Presente alla consegna anche il Dir. Generale dell'Azienda Ospedaliera Franco Ripa: "E' stato un momento direi anche simbolico perché oggi raccogliamo un dono generoso da parte di Marco e questo dimostra ulteriormente quanto sia altissimo il livello del nostro ospedale. Ma anche di quanto sia importante lo sport in un percorso di cura".

Presenti anche presidente e vicepresidente de La Fausto Coppi, Davide Lauro ed Emma Mana.