Nuovi presidi a Cuneo, Bra, Saluzzo, Chiusa Pesio e Santo Stefano Belbo

Sono cinque i nuovi dirigenti scolastici che, dal 10 settembre, guideranno altrettanti istituti della provincia di Cuneo, mentre per decine di scuole è arrivata la conferma della dirigenza uscente. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato in questi giorni le assegnazioni per l'anno scolastico 2025/2026.

Valeria Cout, proveniente dall’Istituto Superiore Einaudi di Alba, sarà la nuova dirigente dell’Istituto Comprensivo C.Pavese di Santo Stefano Belbo; Renata Varrone, ex dirigente scolastica dell’IC di Robilante andrà, invece, all’IC di Chiusa Pesio-Peveragno, mentre Paola Demarchi lascerà la dirigenza dell’IC Duccio Galimberti di Bernezzo per approdare all’IC di Saluzzo.

Inoltre, all’Istituto Superiore Bianchi-Virginio di Cuneo il nuovo dirigente scolastico sarà Flavio Girodengo, proveniente dall’IS C. Denina di Saluzzo. Sostituisce Paolo Romeo in pensione. Contemporaneamente al Liceo Scientifico G.Giolitti- G.B. Gandino di Bra si presenterà a settembre in dirigenza Claudia Camagna, già preside dell’IC Bra 1: sostituirà Francesca Scarfì, anche lei giunta al traguardo della pensione.

[Il professor Flavio Girodengo: passa dal "Denina" di Saluzzo all’Istituto Superiore Bianchi-Virginio di Cuneo]

[Sopra Claudia Camagna, nuova dirigente scolastico del Liceo "Giolitti-Gandino" di Bra]

[Sopra Valeria Cout: lascia l'Einaudi di Alba per guidare il Comprensivo "Cesare Pavese" di Santo Stefano Belbo]

Numerosi i dirigenti scolastici confermati:

Diego Deidda confermato all'istituto L. Romano - Demonte di Demonte;

Raffaella Curetti all'istituto A.M. Riberi di Caraglio;

Loredana Montemurro all'istituto Oderda-Perotti di Carrù;

Lorella Sartirano all'istituto Augusta Bagiennorum di Bene Vagienna;

Vilma Margherita Bertola all'istituto G. Giolitti di Dronero;

Nicola Rossetto all'istituto B. Fenoglio di Bagnolo Piemonte;

Simonetta Bogliotti all'istituto Cavallermaggiore di Cavallermaggiore;

Enrica Vincenti all'istituto Leonardo da Vinci di Verzuolo;

Elena Sardo all'istituto Dogliani di Dogliani;

Paola Banchio all'istituto Cuneo - Oltrestura di Cuneo;

Gerlando Zuppardo Carratello all'istituto Diano d'Alba - capoluogo di Diano d'Alba;

Davide Antonio Martini all'istituto Giosuè Carducci di Busca;

Emanuela Bussi all'istituto S. Santarosa di Savigliano;

Elena Maria Ciarli all'istituto Alba quartiere Piave s. Cassiano di Alba;

Aurora Zitano all'istituto Cuneo-corso Soleri di Cuneo;

Vilma Peirone all'istituto Mondovì 2 di Mondovì;

Donatella Platano all'istituto Cuneo viale Angeli di Cuneo;

Milva Rinaudo all'istituto S. Grandis di Cuneo;

Antonella Germini all'istituto Umberto I di Alba;

Alessandra Massucco all'istituto E. Guala di Bra;

Paolo Cortese all'istituto G. Vallauri di Fossano;

Alessandra Tugnoli all'istituto Soleri-Bertoni di Saluzzo;

Patrizia Venditti all'istituto Virginio - Donadio di Cuneo;

Claudio Giraudo all'istituto Cpia 1 Cuneo-Saluzzo "A. Lattes" di Cuneo;

Davide Laratore all'istituto G.B. Bodoni di Saluzzo;

Alessandra Pasquale all'istituto G. Ancina di Fossano;

Alessandro Parola all'istituto G. Peano - S. Pellico di Cuneo;

Anna Viarengo all'istituto Leonardo Cocito di Alba;

Gianluca Moretti all'istituto Velso Mucci di Bra;

Iva Re all'istituto Mario Delpozzo di Cuneo.

Entro agosto si attende la nomina dei dirigenti nelle sedi rimaste vacanti.