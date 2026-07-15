ATLETICA / A Rieti via ai campionati europei U18, Lazouzi e Provera nella spedizione azzurra

Tutto pronto a Rieti per i campionati europei U18. 1104 atleti in gara: 551 uomini e 553 donne, tutti nati tra il 2009 e il 2010. In tutto saranno 48 le nazioni in gara.

Il sipario sull’evento giovanile continentale si alzerà oggi, mercoledì 15, alle 18, con la cerimonia di apertura che si svolgerà nel centro della città, con cuore nevralgico della sfilata Piazza Cesare Battisti.

Poi, da giovedì 16 a domenica 19 luglio, si terranno ogni giorno due sessioni di gara allo stadio Raul Guidobaldi, che vedranno gli atleti confrontarsi per conquistare i 40 titoli europei in palio.

L’Italia, nazione ospitante, si presenta all’appuntamento con 75 atleti, di cui 40 allievi e 35 allieve. 10 i piemontesi, 6 donne - Alessia Succo (Atl. Settimese), Elisa Calzolari (Safatletica Piemonte), Yasmine Lazouzi (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), Silvia Poko Canape (Derthona Atl.), Eloise Vallet e Matilde Cecati (Sisport) – e 4 uomini: Nicolò Borello (Atl. Canavesana), Nicolò Cerdelli (AVIS Marathon Verbania), Giacomo Provera (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), Gabriel Grancitelli (Atl. Pinerolo).

Nella prima giornata di gare, giovedì 16 luglio, sarà subito in pista Yasmine Lazouzi nelle batterie dei 2000 siepi (ore 9.35). Al suo primo anno di tesseramento in Italia - è figlia di un ex atleta marocchino, vive e si allena non lontano da Nantes, in Francia - con 6:40.12, Yasmine ha il secondo miglior tempo tra le iscritte. La finale è in programma alle 10.15 del 18 luglio. In stagione, Lazouzi vanta già tre titoli italiani di categoria: cross, 2000 siepi e 3000 metri.

Venerdì 17 luglio, alle 11, scatteranno le batterie dei 400hs con Giacomo Provera: il cuneese vanta il settimo accredito con 52.33, crono che gli consente dunque di ambire ad un posto in finale. Tre i turni previsti: semifinali il 18 luglio alle 17.30, finale 24 ore esatte dopo, il 19 luglio alle 17.25.