Rotary Club Alba, una grande festa per celebrare settant’anni di servizio al territorio [FOTO]

Una serata di festa, amicizia e solidarietà ha celebrato sabato 11 luglio il settantesimo anniversario del Rotary Club Alba.

Oltre un centinaio di persone, tra soci, familiari, amici e numerosi ospiti, si sono ritrovate nello storico Cortile della Maddalena, luogo simbolo della città, per rendere omaggio a una storia iniziata proprio nel luglio 1956 e caratterizzata da un costante impegno al servizio della comunità. Il 12 luglio 1956 segna infatti la nascita ufficiale del Rotary Club Alba, patrocinato dal Rotary Club Asti, che dona la campana e il martelletto ancora oggi utilizzati durante le riunioni. Il nuovo sodalizio viene guidato dal suo primo presidente, l'avvocato Giulio Cesare Pasquero, che riunisce un gruppo di imprenditori e professionisti, in parte provenienti dal club di Cuneo, i quali decidono di mettere le proprie competenze al servizio della comunità. Da allora il Rotary Club Alba ha accompagnato la crescita delle Langhe e del Roero attraverso centinaia di iniziative nei campi della solidarietà, della salute, della scuola, della cultura e della valorizzazione del patrimonio locale.

Un impegno che si è sempre tradotto nella realizzazione di progetti concreti e duraturi, capaci di rafforzare il tessuto sociale e promuovere i valori racchiusi nel motto rotariano: "Servire al di sopra di ogni interesse personale".

La crescita del club ha favorito anche la nascita di nuove realtà rotariane: il Rotary Club Bra, fondato cinquant'anni fa, e successivamente, venticinque anni fa, il Rotary Club Canale Roero e il Rotaract Alba Langhe e Roero (dedicato ai giovani dai 18 anni in su), consolidando una rete di servizio oggi punto di riferimento per l'intero territorio. Il presidente Luigi Minasso ha inaugurato il proprio anno rotariano proprio con questa ricorrenza speciale, trasformando il Settantesimo in un'occasione aperta non solo ai soci, ma all'intera comunità. Il Cortile della Maddalena si è così trasformato in uno spazio di incontro e convivialità, animato da musica dal vivo con Leonardo Proglio e la sua band e momenti di danza, con le ballerine del Ikigai Circus Art, rendendo la celebrazione un momento di festa coinvolgente.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato dedicato alla filatelia. Per celebrare il Settantesimo sono stati realizzati da Andrea Chiotti una cartolina commemorativa e uno speciale annullo filatelico. Il primo annullo è stato apposto alla presenza del presidente Luigi Minasso, dei soci del club, della rappresentante di Poste Italiane Aurora Sticca e del Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio. Con l'immagine dedicata al Settantesimo anniversario e il francobollo della Regione Piemonte, ogni cartolina è diventata una testimonianza autentica di questa giornata speciale. Grazie al servizio filatelico temporaneo attivato per l'occasione, l'annullo resterà disponibile per circa sessanta giorni presso l'Ufficio Postale di Alba, prima di entrare a far parte della collezione storico postale del Museo Storico delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Tra gli ospiti della serata non poteva mancare il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, albese, che ha voluto partecipare personalmente ai festeggiamenti consegnando al presidente Luigi Minasso una targa commemorativa quale riconoscimento per i settant'anni di servizio del Rotary Club Alba a favore della comunità. Come da migliore tradizione rotariana, la festa ha avuto anche una concreta finalità benefica. Il ricavato della serata sarà infatti destinato all'acquisto di un lettino di evacuazione per migliorare la sicurezza dell'Asilo Città di Alba. La cena di gala, ospitata nella Sala Riolfo, è stata l'occasione per ripercorrere la storia del club e guardare ai progetti futuri. Nel suo intervento il presidente Luigi Minasso ha ribadito il profondo legame del Rotary Club Alba con il territorio e la volontà di continuare a operare al servizio della comunità. Ha poi letto la lettera di congratulazioni e di auguri inviato dal presidente internazionale del Rotary, Olayinka H, Babalola. La professoressa Gabriella Benzi, presidente della Fondazione Scuola Materna Città di Alba, destinataria del service del Galà, ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola nella formazione delle nuove generazioni, ricordando come investire nell'educazione significhi costruire il futuro della società.

Nel corso della serata la Past President Piera Arata ha conferito la Paul Harris Fellow, la massima onorificenza rotariana, a Paola Ferrero per il prezioso contributo offerto alla realizzazione dei service nell'anno rotariano 2025-2026. Numerose le autorità rotariane, civili e religiose presenti, a testimonianza del forte legame che il Rotary Club Alba ha costruito in questi settant'anni: Lorenzo Gallo, presidente della Commissione Effettivo del Distretto 2032, Sergio Rolfo, Assistente del Governatore; Philippe Tricetti, Past Governor del Distretto 1730; Giovanna Mastrotisi, Assistente Regionale Coordinatore Fondazione Rotary, Past Governor Distretto 2031; Gilles Nava, Past President del club gemello Beausoleil-Cap d'Ail-Roquebrune-Cap-Martin; Isabella Marzi, Presidente del Club Novara Antonelli; Giulio Abbate, Past President del Rotary Club Canale Roero; Titti Dagna, Franco Camera e Gianni Gatti past President Ovada del Centenario; Massimo Grattarola presidente incoming Ovada del Centenario; Mattia Dellorto, Rotaract Alba, Langhe e Roero; Davide Tibaldi, assessore del Comune di Alba; Mattia Morena, sindaco di Benevello; Claudio Grosso, luogotenente Carabinieri; don Sergio Montoya, cancelliere del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Alba, Maxim Pioggia, Presidente dell’Albese Calcio, Carmine Maffettone, Direttore Università Pegaso e Presidente Convitto Provvidenza di Bra, oltre a una numerosa delegazione dei Rotary Club di Beausoleil e Ovada. Gli amici di Beausoleil hanno regalato una targa per ricordare il gemellaggio tra i due club lungo settant’anni, così come quelli del club di Ovada del Centenario.

Una serata che ha saputo coniugare memoria e futuro, amicizia e servizio, confermando come, dopo settant'anni, il Rotary Club Alba continui a rappresentare una presenza viva e dinamica per il territorio, fedele alla propria missione e pronta ad affrontare con entusiasmo le sfide dei prossimi decenni.