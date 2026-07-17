All'Arena d'Estate del Teatro Sociale di Alba arriva "Mistero Buffo" con Elisa Pistis

Mercoledì 29 luglio alle 21, il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame rivive all'Arena "G. Sacerdote" di Alba in una potente e straordinaria interpretazione al femminile.

Dopo lo straordinario successo registrato dai precedenti appuntamenti della rassegna "Arena d'Estate", lo spazio estivo del Teatro Sociale si prepara ad ospitare uno dei testi più celebri, dissacranti e rivoluzionari del teatro italiano: Mistero Buffo" di Dario Fo e Franca Rame, nell'appassionata messinscena dell'attrice Elisa Pistis.

Lo spettacolo rappresenta una sfida artistica straordinaria: far rivivere una pietra miliare del teatro popolare, tradizionalmente legata alla fisicità e alla voce del suo autore Dario Fo, attraverso una sensibilità e una forza scenica interamente femminili. La scelta di Elisa Pistis di misurarsi con Mistero Buffo nasce dalla volontà di valorizzare l'universalità di questo testo, capace di parlare al presente con la medesima urgenza e ironia di quando fu scritto. Attraverso l'uso sapiente del grammelot — la celebre lingua teatrale fatta di suoni, onomatopee e gestualità — l'attrice darà vita a una galleria di personaggi storici e popolari, muovendosi tra satira politica, riflessione sociale e comicità tagliente.

"Affrontare Mistero Buffo oggi significa recuperare la radice più pura del teatro di narrazione e della satira come strumento di libertà. Farlo da donna aggiunge una prospettiva inedita, un'energia differente che dialoga direttamente con la contemporaneità e con le sue contraddizioni."

INGRESSO GRATUITO con prenotazione su: