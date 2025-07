“Le Perle” di Dronero: iniziato il trasferimento delle ospiti nelle nuove strutture

Dopo la conferma a marzo della chiusura a fine anno della Casa della Divina Provvidenza “Le Perle” di Dronero, con l’incontro all’interno del Municipio tra la Suor Luisa Cirulli, Consigliera della Provincia San Vincenzo – Italia, il sindaco di Dronero Mauro Astesano, il vice sindaco Mauro Arnaudo e l’assessore alla Cultura Carlo Giordano, il lavoro e l’attenzione si sono concentrati sulla necessità di trovare un posto idoneo per le ospiti.



Dall’Amministrazione comunale ci giunge la comunicazione che, nella giornata di mercoledì 9 luglio, in videochiamata, si sono incontrati i responsabili della Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli, del Distretto Sanitario, del Consorzio Socio-Assistenziale e gli amministratori del Comune di Dronero:



“In tale contesto - informano - è stata data comunicazione circa l’attività delle commissioni UMVD ((Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità) e UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) che in sinergia con i servizi specialistici hanno disposto le valutazioni socio sanitarie, finalizzate a valutare la condizione di non autosufficienza di ogni ospite della Casa della Divina Provvidenza e dei suoi bisogni assistenziali”.



INIZIATO IL TRASFERIMENTO NELLE NUOVE STRUTTURE



Le valutazioni sono state effettuate nel mese di giugno, prendendo in considerazione gli aspetti sanitari e sociali di ogni persona inserita. Tenuto conto degli esiti ottenuti, le commissioni hanno autorizzato, per alcune ospiti il convenzionamento, a copertura della spesa della quota sanitaria nelle strutture che ciascuna famiglia o amministratore di sostegno individuerà in collaborazione con i servizi, mentre per altre il posizionamento nella lista di attesa per la residenzialità.



“Al momento sono 5 le ospiti che hanno trovato una nuova struttura - ci dice la madre superiora Suor Anna Lorusso - Siamo rimaste 4 suore, 18 ospiti e 3 dei dipendenti se ne sono andati perché hanno già trovato lavoro altrove: il nostro è un personale molto qualificato e con una grande esperienza. Stiamo facendo tutto il possibile per gestire al meglio i cambiamenti e nel mese di agosto dovrebbero esserci altri trasferimenti. Un gruppo dovrebbe essere accolto presso la struttura Le Acacie di Santo Stefano Roero. Non è semplice, cerco di stare accanto ad ognuna delle ragazze e le accompagno personalmente nella nuova struttura. Ad ognuna è rivolta un’attenzione particolare.”



Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e il Distretto Sud ovest dell'ASL CN 1 sono in contatto costante con i vertici della Provincia San Vincenzo - Italia, e i loro operatori stanno lavorando con le famiglie per il necessario supporto conseguente all'esito delle valutazioni e per il prosieguo dell'iter di inserimento in altre strutture.



Dall’amministrazione comunale l’impegno fin dal primo momento a seguire la vicenda: “Il Comune di Dronero continua a seguire e monitorare il percorso che porterà le ospiti della Casa della Divina Provvidenza ad essere accolte in altre strutture operando, per quanto di sua pertinenza, al fine di accompagnare le ospiti e le loro famiglie in questo momento delicato”.