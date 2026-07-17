Agenti di commercio a rapporto: successo a Canale per l'incontro sul networking targato Fnaarc

Si è concluso con un'ampia partecipazione e un clima di grande condivisione l'evento organizzato da Agenti Fnaarc Cuneo e Alba venerdì 10 luglio 2026 alla Cantina Faccenda Chicco di Canale. L'iniziativa, promossa con il supporto di Confcommercio provincia di Cuneo e Aca – Associazione Commercianti Albesi nell'ambito del progetto nazionale di marketing associativo "Contriniamoci", ha riunito numerosi agenti e rappresentanti di commercio del territorio, confermandosi come un'importante occasione di incontro, aggiornamento e networking.

La suggestiva cornice della cantina ha ospitato un pomeriggio di confronto tra colleghi sulle prospettive della categoria. Particolarmente apprezzata è stata la presenza della dirigenza nazionale di Agenti Fnaarc e della Fondazione Enasarco, che hanno illustrato le principali tematiche d'attualità per la professione, ribadendo il ruolo strategico della rappresentanza sindacale.

L'incontro è iniziato con una visita guidata alla Cantina Faccenda Chicco, proseguendo con momenti di confronto informale che hanno favorito la nascita di nuove relazioni professionali e lo scambio di esperienze. La serata si è poi conclusa con un'apericena conviviale per rafforzare lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza alla categoria.

L'iniziativa ha centrato in pieno gli obiettivi del progetto "Contriniamoci", nato per consolidare la base associativa e far conoscere le opportunità offerte da Agenti Fnaarc anche ai professionisti non ancora iscritti. La risposta registrata a Canale conferma quanto sia forte l'esigenza di creare occasioni di incontro e confronto per gli agenti di commercio.

Agenti Fnaarc Cuneo e Alba ringraziano tutti i partecipanti, la Cantina Faccenda Chicco per l'ospitalità e tutti i partner coinvolti nel successo dell'iniziativa, rinnovando l'impegno a promuovere sul territorio nuove occasioni di crescita per la categoria.