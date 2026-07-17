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Economia | 17 luglio 2026, 10:29

Agenti di commercio a rapporto: successo a Canale per l'incontro sul networking targato Fnaarc

L'iniziativa, ospitata dalla Cantina Faccenda Chicco nell'ambito del progetto "Contriniamoci", ha registrato un'ampia partecipazione di professionisti del territorio insieme ai vertici di Enasarco

Alcuni momenti dell'incontro tenuto a Canale

Alcuni momenti dell'incontro tenuto a Canale

Si è concluso con un'ampia partecipazione e un clima di grande condivisione l'evento organizzato da Agenti Fnaarc Cuneo e Alba venerdì 10 luglio 2026 alla Cantina Faccenda Chicco di Canale. L'iniziativa, promossa con il supporto di Confcommercio provincia di Cuneo e Aca – Associazione Commercianti Albesi nell'ambito del progetto nazionale di marketing associativo "Contriniamoci", ha riunito numerosi agenti e rappresentanti di commercio del territorio, confermandosi come un'importante occasione di incontro, aggiornamento e networking.

La suggestiva cornice della cantina ha ospitato un pomeriggio di confronto tra colleghi sulle prospettive della categoria. Particolarmente apprezzata è stata la presenza della dirigenza nazionale di Agenti Fnaarc e della Fondazione Enasarco, che hanno illustrato le principali tematiche d'attualità per la professione, ribadendo il ruolo strategico della rappresentanza sindacale.

L'incontro è iniziato con una visita guidata alla Cantina Faccenda Chicco, proseguendo con momenti di confronto informale che hanno favorito la nascita di nuove relazioni professionali e lo scambio di esperienze. La serata si è poi conclusa con un'apericena conviviale per rafforzare lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza alla categoria.

L'iniziativa ha centrato in pieno gli obiettivi del progetto "Contriniamoci", nato per consolidare la base associativa e far conoscere le opportunità offerte da Agenti Fnaarc anche ai professionisti non ancora iscritti. La risposta registrata a Canale conferma quanto sia forte l'esigenza di creare occasioni di incontro e confronto per gli agenti di commercio.

Agenti Fnaarc Cuneo e Alba ringraziano tutti i partecipanti, la Cantina Faccenda Chicco per l'ospitalità e tutti i partner coinvolti nel successo dell'iniziativa, rinnovando l'impegno a promuovere sul territorio nuove occasioni di crescita per la categoria. 

Alcuni momenti dell'incontro tenuto a Canale

Alcuni momenti dell'incontro tenuto a Canale

Alcuni momenti dell'incontro tenuto a Canale

Alcuni momenti dell'incontro tenuto a Canale

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