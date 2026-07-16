Quel viaggio che inizia prima della campanella

C'è stato un tempo in cui lo scuolabus era quasi un genere letterario. Bastava salire a bordo per ritrovarsi in un microcosmo fatto di zaini troppo grandi, amicizie nate tra una fermata e l'altra, scherzi, compiti finiti all'ultimo minuto e autisti che, senza volerlo, conoscevano le famiglie meglio dell'anagrafe. Dal celebre autobus giallo dei film americani ai vecchi pullman di provincia, il viaggio verso la scuola è sempre stato qualcosa di più di un semplice trasferimento.

Oggi quel viaggio ha assunto un significato diverso. Sempre più famiglie sono disposte a percorrere qualche chilometro in più pur di scegliere un progetto educativo che ritengono in linea con le proprie aspettative.

È anche per questo che la scuola media Holden di Chieri continua ad attrarre studenti non solo dal territorio chierese, ma anche da Torino e da numerosi comuni della cintura. L'istituto ha costruito negli anni un'identità ben precisa. E' un modello didattico ispirato all'esperienza finlandese, un percorso Cambridge per l'inglese e lo studio del cinese come terza lingua grazie alla collaborazione con l'Istituto Confucio.

Un'offerta internazionale che punta sulle lingue, sull'autonomia degli studenti e su un metodo di apprendimento orientato alle competenze. Naturalmente, quando una scuola amplia il proprio raggio d'azione, entra in gioco anche la logistica.

Per molti genitori il vero rompicapo non è scegliere l'istituto, ma riuscire a incastrare gli orari di lavoro con quelli di entrata e uscita dei figli. Da qui la decisione della Holden di consolidare, ormai da alcuni anni, un servizio di scuolabus Torino - Chieri.

La giornata tipo è ormai ben definita: partenza dalle fermate predisposte, ingresso in classe alle otto e rientro nel tardo pomeriggio, dopo aver concluso anche lo studio assistito e i compiti. Una soluzione che consente agli studenti di vivere pienamente la giornata scolastica e ai genitori di non trasformare ogni mattina e ogni sera in una corsa contro il tempo. Il percorso dello scuolabus viene aggiornato ogni anno sulla base delle residenze degli iscritti, così da adattarsi alle nuove esigenze delle famiglie. Una flessibilità che ha contribuito a rendere più accessibile l'offerta della Holden anche a chi vive fuori Chieri.

Del resto, oggi la scelta di una scuola passa sempre meno soltanto dalla vicinanza a casa. Contano il progetto educativo, le opportunità offerte agli studenti e, sempre di più, anche i servizi che permettono di frequentarla senza complicare la vita quotidiana delle famiglie. Alla fine, lo scuolabus diventa il primo tassello di una giornata di scuola organizzata.

E forse conserva ancora qualcosa del suo fascino originario.

Perché, anche nell'epoca delle chat di classe e degli smartphone, quei venti o trenta minuti di viaggio restano uno dei pochi momenti in cui si chiacchiera, si ride, si ripassa una lezione all'ultimo minuto o si scopre che il compagno seduto due file più avanti ascolta la stessa musica.

Con una differenza rispetto ai film: niente autobus giallo, ma la stessa sensazione che la scuola, in fondo, cominci già prima del suono della campanella.













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