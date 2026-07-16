L’albese Chiara Paglieri eletta nel Consiglio nazionale di Terziario Donna

Chiara Paglieri, vicepresidente dell’Associazione Commercianti Albesi e presidente del Gruppo Terziario Donna Alba, è stata eletta nel Consiglio Direttivo nazionale di Terziario Donna Confcommercio.

L’Assemblea nazionale di Terziario Donna – sodalizio che rappresenta le imprenditrici, le professioniste e le lavoratrici autonome del commercio, del turismo, dei servizi e del terziario – si è svolta oggi, 15 luglio, presso la sede di Confcommercio in piazza Belli a Roma.

Eletta per acclamazione all’unanimità, la nuova presidente è Luciana Di Bisceglie, attuale presidente della Camera di Commercio di Bari e di Unioncamere Puglia. Già vicepresidente nazionale di Terziario Donna e presidente di Terziario Donna Confcommercio Bari-BAT, Di Bisceglie subentra alla presidente uscente Anna Lapini che ha ricoperto l'incarico nel quinquennio 2021-2026. All’Assemblea ha presenziato il presidente confederale di Confcommercio Carlo Sangalli.

«Sono molto felice, orgogliosa e onorata di rappresentare a livello nazionale le imprenditrici di Alba, Langhe e Roero – ha dichiarato a caldo Chiara Paglieri, titolare ad Alba di un’attività nel settore enogastronomico, unica piemontese a far parte della rinnovata compagine nazionale - . Sarà un’esperienza importante, in attuazione dell’articolato programma della presidente Di Bisceglie. Avrò l’opportunità di partecipare a un tavolo di lavoro composto da eccellenti colleghe: insieme metteremo a servizio del sistema le nostre esperienze locali, in un contesto istituzionale sovraordinato. Sono certa che il lavoro della squadra nazionale di Terziario Donna porterà benefici anche sui territori, dove le problematiche delle categorie ci richiedono risposte concrete ed inclusive, basate su visioni ampie e condivise. Auguro buon lavoro alla presidente e a tutte le colleghe».

La Presidenza, la Direzione e il Consiglio Direttivo dell’Associazione Commercianti Albesi esprimono «le più vive congratulazioni a Chiara Paglieri per il nuovo ruolo di livello nazionale rappresentativo dell’imprenditoria femminile territoriale. Certi delle sue capacità e del suo impegno, le auguriamo un buon lavoro, i risultati auspicati e le migliori soddisfazioni personali».