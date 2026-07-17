Massimo Gula riconfermato alla presidenza del Gal Langhe Roero Leader [FOTO e VIDEO]

Il GAL Langhe Roero Leader guarda al futuro nel segno della continuità: l'Assemblea dei Soci, riunita giovedì 16 luglio a Bossolasco, ha rinnovato la propria fiducia all'uscente Consiglio di Amministrazione e rieletto Massimo Gula alla Presidenza per il prossimo mandato. Gula sarà affiancato da Claudio Alberto, Silvia Anselmo, Cesare Gilli e Carla Revello.

La conferma della governance arriva in una fase particolarmente significativa del percorso del GAL, che vede la Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 entrare pienamente nella sua fase operativa. L'incontro è stato infatti occasione non solo per approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e le relative relazioni accompagnatorie, che confermano la solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente, ma anche per presentare un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno. Un lavoro che ha già prodotto un risultato di particolare rilievo in tempi molto rapidi: l'impegno di 1,5 milioni di euro di contributi, afferenti alla Programmazione Leader del CSR della Regione Piemonte 2023-2027, a seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione del Bando SRD09.c "Fruibilità e accessibilità dei beni culturali" – che consentirà la riqualificazione di nove beni culturali in ottica di miglioramento dell'esperienza di visita – e della graduatoria provvisoria di ammissibilità del Bando SRG07 "Smart Village" – che finanzierà progetti di cooperazione territoriale sui temi Biodiversità agroalimentare, cibo e filiere locali, Fruibilità e accessibilità dei beni culturali, Mobilità sostenibile e Biomassa agricola. Entrambi gli strumenti sono stati concepiti fin da subito come complementari, per agire in sinergia a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo del territorio.

(Prossimamente un focus dettagliato su tutti i progetti selezionati nei due bandi).

La pubblicazione delle graduatorie, a pochi mesi dall'uscita dei Bandi, rappresenta un risultato significativo che testimonia la capacità del GAL di trasformare idee e progettualità in opportunità concrete per il territorio: un valore apprezzato anche dall'Assemblea, che ha scelto di garantire continuità all'azione amministrativa dell'ultimo triennio.

"Ringrazio l'Assemblea per la stima e la fiducia" – afferma Massimo Gula – "Una riconferma che rappresenta innanzitutto un riconoscimento del lavoro di squadra svolto in questi anni. Abbiamo costruito insieme al territorio un percorso di approfondimento e di orientamento degli investimenti su temi innovativi e strategici per lo sviluppo locale e oggi possiamo dirci soddisfatti sul recepimento degli stimoli all'interno dei progetti selezionati. Alzare l'asticella dei contenuti progettuali è difficile e non sempre viene compreso, ma continueremo a lavorare con lo stesso spirito di collaborazione insieme ai Comuni, alle imprese, alle associazioni e a tutti gli attori locali, affinché le opportunità messe a disposizione dalla Programmazione 2023-2027 diventino motore di sviluppo concreto per le comunità di Langhe e Roero".

"Siamo ormai nella fase conclusiva dell'istruttoria anche del Bando SRD07.5 Infrastrutture pubbliche per la collettività e nei prossimi mesi ci attendono impegni importanti" – informa la direttrice Giusi Casucci. "In questo percorso sarà fondamentale poter contare sulla continuità del gruppo di lavoro che ha saputo operare con passione, responsabilità e visione strategica. Proseguire insieme significa valorizzare un patrimonio di competenze, esperienze e relazioni costruito nel tempo".

Le dichiarazioni a margine dell'assemblea (GUARDA IL VIDEO)

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in video collegamento, ha commentato:

"Ho avuto modo di toccare con mano la grande attività che i GAL svolgono quotidianamente sui territori, un impegno che rappresenta per me motivo di grande orgoglio. Desidero ringraziare tutti coloro che operano all'interno dei GAL per il lavoro svolto e ribadire la piena volontà del Governo Regionale di riconoscere e valorizzare il loro ruolo centrale nelle politiche di gestione delle risorse europee del FEASR, a cui la Regione Piemonte contribuisce con risorse proprie all'interno del Complemento di Sviluppo Rurale. Posso confermare fin d'ora che nella prossima programmazione 2028-2034 sarà mantenuta la quota destinata ai GAL: ritengo infatti che i Gruppi di Azione Locale siano lo strumento più efficace per far atterrare in modo concreto e capillare le risorse alle comunità, trasformandole in opportunità di sviluppo, crescita e valorizzazione dei territori rurali e montani".

Le graduatorie dei bandi citati sono consultabili nella sezione "Bandi e avvisi > Bandi chiusi" del sito www.langheroeroleader.it