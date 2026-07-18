Urtata un'auto in via Avogadro a Cuneo, la proprietaria cerca testimoni

Riceviamo e pubblichiamo:

Nella mattinata di oggi, sabato 18 luglio, un'auto regolarmente parcheggiata in via Avogadro all'angolo con via Ghedini è stata violentemente urtata da un altro veicolo. Il responsabile del danno, anziché fermarsi o lasciare i propri dati, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Chiedo la collaborazione di chiunque si trovasse in zona questa mattina e possa aver visto la dinamica dell'incidente, notato veicoli con danni recenti sulla carrozzeria o preso un numero di targa.

Faccio inoltre appello al conducente responsabile: un momento di distrazione può capitare a chiunque, ma assumersi le proprie responsabilità è un dovere. Invitiamo il conducente (o chiunque avesse informazioni utili) a mettersi in contatto con noi al più presto per risolvere la situazione in modo civile.

Per qualsiasi segnalazione o per comunicare i dati dell'assicurazione, vi preghiamo di contattare il seguente numero: 3270412271

Ringrazio tutti i concittadini che decideranno di aiutarmi.

(Lettera firmata)