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Al Direttore | 17 luglio 2026, 15:54

"Professionalità e umanità al Santa Croce": il grazie di una paziente 82enne

Una lettera di riconoscenza al personale della Chirurgia vascolare e del Day Surgery dell'ospedale di Cuneo: "È giusto raccontare anche quando la sanità funziona e le cure vengono prestate con competenza e attenzione"

&quot;Professionalità e umanità al Santa Croce&quot;: il grazie di una paziente 82enne

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento

"Nell’ultimo periodo ho dovuto subire un intervento presso l’Ospedale Santa Croce di Cuneo e durante la mia breve degenza ho potuto avere dimostrazione della competenza e responsabilità che riguardano l’intero personale sanitario del reparto di Chirurgia vascolare e di Day surgery. Soprattutto alla mia età, avendo ben 82 anni compiuti, subire un’operazione alle arterie della gamba, come quella alla quale sono stata sottoposta, non è sempre una passeggiata e sovente ci possono essere delle criticità e complicazioni, che però fortunatamente nel mio caso non sono avvenute anche per merito della bravura del primario, dei dottori e dello staff infermieristico. 

L’intervento si è svolto senza intoppi la mattina e nel pomeriggio sono stata trasferita nell’area adibita alla breve degenza. Il personale in reparto si è dimostrato molto accondiscendente alle mie richieste e sempre pronto a rispondere alle mie esigenze. Anche durante la notte sono stati parecchio disponibili per tutte le mie necessità. Inoltre a mia figlia, che era con me, è stato dato uno sdraio per coricarsi e per passare la notte più comodamente.

Molte volte si fa riferimento all’attività sanitaria soltanto quando qualcosa non funziona o ci sono delle complicanze: io penso invece che sia necessario parlarne anche quando un intervento viene portato a buon fine. 

Per tal ragione, desidero porre un mio sentito ringraziamento a tutto il personale che mi ha assistita durante i miei giorni in ospedale. 

Un caro grazie"

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