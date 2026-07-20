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Attualità | 20 luglio 2026, 14:42

A Vicoforte si installano le colonnine per la ricarica delle auto elettriche

La gestione del servizio, con durata decennale, sarà a carico di Enel X titolare della realizzazione e gestione di un’ampia rete nazionale di posizionamento di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

A Vicoforte si installano le colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Un anno fa il Comune aveva approvato la sottoscrizione di un protocollo di intesa con Enel X Way Italia Srl per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli e per la gestione del servizio di ricarica nell’ambito del progetto Polis finanziato da Poste Italiane. Ora i lavori sono in corso.

 Una prima colonnina è posta all’inizio di via Al Santuario, nei pressi dell’incrocio in fondo a Vico che conduce verso Briaglia, dove sono presenti un bar ed alcuni esercizi commerciali. Una seconda colonnina è collocata al Santuario, in via Ascanio Vitozzi nel parcheggio laterale della Palazzata. 

La gestione del servizio, con durata decennale, sarà a carico di Enel X titolare della realizzazione  e gestione di un’ampia rete nazionale di posizionamento di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

c.s.

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