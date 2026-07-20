A Celle Macra il concerto dei "Quba libre"

Sabato 25 luglio alle ore 17 a Celle di Macra, in Borgata Castellaro, concerto del gruppo musicale “QUBA LIBRE” per il terzo appuntamento della IX RASSEGNA CINE&MUSICA E..... ALL'ECOMUSEO DELL'ALTA VALLE MAIRA.

Quest’anno la rassegna comprende 10 eventi di intrattenimenti programmati nei mesi di luglio ed agosto nei comuni dell’Ecomuseo che spaziano dai concerti a cineforum per bambini, ragazzi e famiglie.

La rassegna prevede una serie di eventi tra musica e cinema realizzati in suggestivi spazi all’aperto o in alcune cellule ecomuseali in magnifici contesti montani della Valle Maira, per condividere momenti di incontro dove aspetti della cultura locale incontrano i linguaggi universali del cinema e della musica per dare vita a un'esperienza collettiva indimenticabile.

Il gruppo musicale Quba Libre nasce da un progetto del 2010 scaturito dall'incontro artistico di due polistrumentisti cuneesi, Simonetta Baudino e Giuseppe Quattromini.

Il nome del gruppo è un originale gioco di parole che unisce le prime sillabe dei cognomi dei fondatori (Quattromini e Baudino) al termine occitano libre, che significa "libero". Simonetta Baudino, originaria di Elva in alta Valle Maira, è una stimata maestra di ghironda e organetto diatonico, insignita anche del prestigioso titolo di "mestre".

Giuseppe Quattromini accompagna le melodie tradizionali alternandosi abilmente tra chitarra, fisarmonica, flauto dolce e armonica a bocca.

Il loro ricco repertorio spazia dai ritmi ipnotici dei balli tradizionali d'Oc fino a composizioni originali e arrangiamenti moderni, capaci di trasformare la colonna sonora del concerto in un vero e proprio viaggio antropologico tra le note della cultura alpina.

Il concerto dei QuBa Libre è realizzato in occasione della Festa di Sant’Anna con la storica Baìo di Castellaro, unendo così la forza trascinante della musica d'Oc alla celebrazione di una delle feste tradizionali più antiche e sentite del territorio della Valle Maira.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Celle di Macra e la Pro Loco Seles.

La partecipazione all’evento è gratuita .

Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com