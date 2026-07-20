RivierALP guarda al futuro: a Cuneo il sesto Comitato di Pilotaggio rilancia la cooperazione tra Alpi e Mediterraneo

Si è svolto oggi, presso la sede di Conitours a Cuneo, il sesto Comitato di Pilotaggio (COPIL) del progetto europeo Interreg ALCOTRA RivierALP, che ha riunito i partner italiani e francesi per fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività e definire le azioni che accompagneranno il progetto fino alla sua conclusione.

L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto operativo, durante il quale sono stati analizzati l'avanzamento delle attività, dei prodotti realizzati, della spesa e dei target raggiunti, ma soprattutto è stata condivisa una visione comune sul futuro della rete RivierALP e sulla necessità di garantirne la continuità anche oltre la conclusione del progetto europeo. Il progetto RivierALP rappresenta una delle più significative iniziative di cooperazione transfrontaliera dedicate al turismo lento tra Italia e Francia. Attraverso il Cammino RivierALP e le Ciclovie RivierALP, il progetto mette in rete Limone Piemonte e le valli Vermenagna, Pesio, Gesso, Ellero e Tanaro con Mentone, Sanremo e Imperia, creando una destinazione unica che unisce il patrimonio naturalistico delle Alpi Marittime con quello della Riviera ligure e della Costa Azzurra. L'obiettivo non è soltanto quello di promuovere nuovi itinerari escursionistici e cicloturistici, ma di costruire un sistema turistico integrato, capace di mettere in relazione territori, comunità, operatori economici e istituzioni attraverso una strategia condivisa di valorizzazione. Grazie a RivierALP stanno infatti prendendo forma nuovi strumenti di promozione, servizi dedicati ai visitatori, una rete di imprese aderenti al Club di Prodotto RivierALP Outdoor, materiali informativi multilingue, attività di promozione internazionale e iniziative finalizzate a rendere il comprensorio sempre più attrattivo per gli amanti del turismo outdoor.

Tra le principali novità illustrate nel corso del COPIL vi è l'imminente distribuzione dei Passaporti del Cammino RivierALP, disponibili a partire dal mese di agosto presso gli uffici turistici e i punti informativi indicati sul portale www.rivieralp.eu, oltre che presso le strutture aderenti al progetto. Il passaporto accompagnerà i camminatori lungo tutto il percorso consentendo di raccogliere le credenziali nelle diverse tappe. Al termine del cammino, coloro che avranno completato l'itinerario riceveranno in omaggio il Cestino del Viaggiatore, che potrà essere ritirato presso gli uffici di Mentone, Sanremo e Imperia, quale simbolo dell'esperienza vissuta e strumento di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e produttive del territorio.

Uno dei risultati più importanti dell'incontro riguarda però il futuro della rete RivierALP. I partner hanno infatti condiviso la volontà di proseguire il percorso di collaborazione anche dopo la conclusione del progetto attraverso la costituzione di un Comitato di Coordinamento, composto dai rappresentanti dei partner e degli enti di promozione turistica dei territori coinvolti. Il nuovo organismo avrà il compito di garantire una gestione condivisa del Cammino e delle Ciclovie RivierALP, coordinare le attività di promozione e sviluppo, favorire la nascita di nuove progettualità comuni e consolidare nel tempo la cooperazione transfrontaliera costruita grazie al programma Interreg. Una scelta che testimonia la volontà di trasformare RivierALP da progetto europeo a modello stabile di collaborazione tra istituzioni e territori, affinché il lavoro svolto in questi anni continui a produrre benefici concreti per le comunità locali, gli operatori turistici e i visitatori.

Hanno partecipato ai lavori: Provincia di Imperia: Sonia Berardinucci e Gloria Gerbando; Parco Naturale Regionale Alpi Liguri: Andrea Zunino, Arianna Bova, Daniela Girardengo e Roberta Glorio; Comune di Sanremo: Lucia Terramoccia e Cecilia Garzo; Tautemi Associati S.r.l.: Laura Fossati e Robin Dolmeta; Conitours: Daniele Bottero e Armando Erbì; Aree Protette Alpi Marittime (APAM): Giorgio Bernardi e Costanza Luconi; Département des Alpes-Maritimes (CD06): Eleonora Beccaria e Yann Strebler (PDESI); CARF: Francesca Sasso; OTC Menton Riviera & Merveilles: Marie Garcin Zaiter e Carole Tosello; Comune di Limone Piemonte: Nadir Tosello.