Anche quest'anno l'Associazione Nazionale Carabinieri in campo per la sicurezza a Bra

Anche quest'anno è terminata la manifestazione braidese "Aperitivi in Consolle".

Come ormai consuetudine, all'Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Provinciale di Protezione Civile e, in particolare, al distaccamento di Bra è stata richiesta dall'Amministrazione comunale una presenza costante, anche in funzione della preparazione formativa dei volontari, con vari corsi frequentati, esami finali e rilascio di attestati qualificanti (nel caso specifico sicurezza e antincendio di livello 3), per il controllo ai varchi e all'interno della manifestazione.

A supporto si sono affiancati anche i volontari del distaccamento di Alba e Canale.

I volontari si sono resi disponibili al personale dell'Arma in servizio e al personale della Polizia Locale.

Esperienza sempre faticosa, ma con ritorni umani che ci permettono di continuare con queste presenze, sapendo di poter essere di aiuto e supporto a quelle persone che potrebbero avere, ed hanno avuto, necessità.

Un ringraziamento va anche agli organizzatori, che ci hanno voluto come persone e volontari seri e professionali, in una presenza discreta ma attenta alle esigenze del momento.