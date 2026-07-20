Esercito, il 2° Reggimento Alpini conclude il modulo estivo di movimento in montagna

Si è concluso il modulo estivo di movimento in montagna condotto dal 2° Reggimento Alpini, nelle valli Pesio, Stura e Maira. L'attività ha impegnato i militari del Reparto in un articolato programma addestrativo finalizzato a consolidare le capacità di movimento in montagna e a mantenere l'efficienza fisica del personale.

Il modulo ha previsto una serie di marce addestrative lungo itinerari caratterizzati da differenti livelli di difficoltà, per un dislivello complessivo di 2.890 metri, di cui 350 percorsi in via ferrata. Le attività hanno consentito al personale di affinare le tecniche di movimento su terreno impervio e di applicare le procedure di sicurezza previste per il superamento degli ostacoli naturali e dei passaggi più impegnativi.

L'addestramento in ambiente montano rappresenta una componente fondamentale della preparazione degli alpini, chiamati a operare su terreni caratterizzati da forti variazioni di quota, ostacoli naturali e condizioni ambientali che richiedono specifiche competenze tecniche e fisiche.

Al termine delle attività, gli alpini del 2° Reggimento hanno deposto una corona d'alloro al monumento ai Caduti di Bersezio, frazione del Comune di Argentera, alla presenza del sindaco e delle autorità locali. La cerimonia ha concluso il modulo addestrativo con un momento di raccoglimento in memoria dei Caduti.