Caso Roggero, Tajani: “Favorevoli alla grazia, ma nessun dubbio sulla condanna”

Forza Italia si dice favorevole a un atto di clemenza nei confronti di Mario Roggero, il commerciante condannato per aver ucciso due rapinatori dopo un assalto alla sua gioielleria. A ribadirlo è il segretario del partito e vicepremier Antonio Tajani, che in un'intervista al Corriere della Sera parla della possibilità di una grazia, definendola una prerogativa del Presidente della Repubblica.

Tajani chiarisce però la posizione del suo partito, prendendo le distanze dalle proposte avanzate dalla Lega. "Non è nelle nostre corde cambiare le leggi, andare a visitarlo in carcere o candidarlo", afferma, sottolineando che Forza Italia non mette in discussione il lavoro della magistratura né la sentenza pronunciata.

"Roggero ha sbagliato, ha commesso un reato ed è colpevole", dichiara il ministro degli Esteri, ricordando che il commerciante "è andato oltre la legittima difesa". Tuttavia, secondo Tajani, il caso presenta circostanze particolari che giustificherebbero una valutazione di clemenza: "C'è stata una reazione sproporzionata e non lucida da parte di una persona che non è un malvivente abituale, ma che aveva appena vissuto una situazione drammatica, agendo per rabbia, paura e disperazione".

Il leader azzurro ribadisce inoltre che il suo partito non sostiene alcuna forma di giustizia privata. «Non siamo per il Far West. È lo Stato che deve garantire la sicurezza», afferma, evidenziando che il governo è impegnato a rafforzare gli strumenti di tutela dei cittadini.

Secondo Tajani, la richiesta di grazia avanzata dalla famiglia di Roggero si fonda anche sul percorso di pentimento intrapreso dall'uomo. "Il peso morale di aver ucciso due persone se lo porterà dietro tutta la vita, come è giusto che sia", osserva, precisando che la posizione di Forza Italia non implica alcuna revisione della normativa sulla legittima difesa, ritenuta "adeguata per come è scritta".