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Attualità | 20 luglio 2026, 09:13

Cordoglio della Provincia per la scomparsa di Roberto BertinoIl

Il presidente Luca Robaldo ricorda l’ex cantoniere provinciale e amministratore comunale di Montezemolo: "Per me e la mia famiglia era un amico caro"

Roberto Bertino

Roberto Bertino

Cordoglio in Provincia per la scomparsa di Roberto Bertino, storico cantoniere del reparto viabilità di Mondovì e amministratore del Comune di Montezemolo, figura conosciuta e stimata in Alta Langa per il suo impegno al servizio della comunità.

Nato a Priero il 28 febbraio 1937, Bertino aveva prestato servizio come cantoniere della Provincia di Cuneo dal 1975 al 1989 nel circolo 6 del reparto viabilità di Mondovì, occupandosi della manutenzione e della sicurezza della rete stradale dell’Alta Langa. Un lavoro svolto con serietà e competenza, a stretto contatto con il territorio e con le esigenze delle comunità locali.

Accanto all’attività professionale, aveva dedicato molti anni alla vita amministrativa del Comune di Montezemolo. Fu consigliere comunale dal 1985 al 2004 e successivamente assessore dal 2004 al 2014 nella giunta guidata dal sindaco Dino Robaldo, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del paese.

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