Il Comune di Vicoforte raccoglie idee per promuovere il turismo

Sul sito del Comune, come aveva preannunciato il Sindaco nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, è stato pubblicato un avviso finalizzato all’acquisizione di informazioni, proposte e contributi di idee per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Vicoforte.

Nelle premesse sono evidenziate le caratteristiche del paese che dispone di un patrimonio caratterizzato da rilevanti elementi di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e ambientale, oltre a percorsi escursionistici e itinerari di interesse naturalistico, alla presenza di attività economiche, commerciali e di somministrazione che contribuiscono all’accoglienza dei visitatori ed alla disponibilità di spazi comunali destinabili ad attività di informazione e accoglienza turistica.

Occorre quindi, secondo il Comune, promuovere la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del sistema turistico locale ed approfondire possibili strategie e modalità di intervento volte a migliorare la conoscenza del territorio, favorire l’incremento e la gestione dei flussi turistici, rafforzare l’offerta di accoglienza e promuovere forme di collaborazione tra i diversi soggetti operanti sul territorio del monregalese e non solo.

Ecco quindi – prosegue l’avviso – l’esigenza di acquisire informazioni, idee progettuali e proposte operative da parte di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e quindi in possesso di specifiche esperienze e competenze che dovranno, ad esempio, acquisire elementi conoscitivi relativi ai flussi turistici attuali e potenziali, individuare le principali opportunità di sviluppo del territorio, definire strategie di promozione e valorizzazione dell’offerta turistica anche attraverso eventuali soluzioni innovative per migliorare l’esperienza dei visitatori, oltre a migliorare i servizi di informazione, accoglienza e accompagnamento dei visitatori e lo sviluppo di collaborazioni e reti territoriali tra enti pubblici, operatori economici, associazioni e altri soggetti interessati.

Gli operatori interessati dovranno presentarsi inviando la documentazione necessaria entro il 18 agosto 2026 alle 12.