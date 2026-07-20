Italia Nostra Bra: “Alberi a rischio a Villa Augusta dopo il temporale”

Il violento temporale che ha colpito Bra nella giornata di sabato scorso, accompagnato da pioggia intensa e forti raffiche di vento, ha causato diversi disagi in varie zone della città. Tra gli episodi più significativi, quello avvenuto a Villa Augusta (già Villa Chantal), dove un grande albero è crollato su via Cacciorna, bloccando completamente la carreggiata.

Fortunatamente non si registrano danni a persone, mentre risultano danneggiati alcuni tratti dello storico muretto di cinta della proprietà. La situazione è stata risolta in tempi rapidi grazie all’intervento di mezzi adeguati che hanno consentito la rimozione dell’albero e il ripristino della viabilità.

A intervenire sull’accaduto è la sezione braidese di Italia Nostra, che esprime preoccupazione per lo stato generale delle alberature presenti nel parco della villa. L’associazione ricorda il proprio impegno passato nella difesa dell’area verde, caratterizzata da numerosi esemplari di alto fusto e di notevole valore.

“Temiamo che questo episodio possa essere il segnale di una situazione di fragilità diffusa – spiegano – anche perché, per molti anni, le piante non avrebbero ricevuto cure adeguate, salvo alcuni interventi recenti di abbattimento di esemplari ormai compromessi e di sfoltimento di rami pericolanti”.

Il parco, esteso per circa 4.000 metri quadrati, è stato classificato come “area verde privata a servizio pubblico” attraverso una variante urbanistica approvata dal Consiglio comunale, con l’obiettivo di renderlo un punto di riferimento per il quartiere di San Giovanni Lontano e per l’intera cittadinanza.

Alla luce di ciò, Italia Nostra sollecita l’Amministrazione comunale e gli uffici competenti a verificare che la proprietà stia adottando tutte le misure necessarie per la tutela e la conservazione del patrimonio arboreo, nel rispetto delle normative vigenti e sotto la supervisione della Soprintendenza.

L’associazione richiama infine l’attenzione sull’importanza del verde urbano, soprattutto in un contesto climatico segnato da ondate di calore sempre più frequenti. “I grandi alberi rappresentano uno strumento naturale fondamentale per abbassare le temperature anche di diversi gradi e contrastare la formazione di isole di calore, particolarmente dannose per le fasce più fragili della popolazione”, conclude il presidente della sezione braidese, Angelo Mallamaci.