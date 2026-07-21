ATLETICA / Mondovì protagonista ai Regionali di Novara: 13 titoli e un ricco medagliere

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, grande protagonista ai Campionati Regionali individuali assoluti andati in scena il 18 e 19 luglio a Novara. La formazione monregalese ha chiuso la rassegna con un bottino di assoluto rilievo: 13 titoli conquistati, di cui 3 assoluti, accompagnati da 8 medaglie d’argento e 7 di bronzo, nonostante una squadra non al completo a causa della collocazione tardiva dell’appuntamento nel calendario stagionale.

Ad aprire il medagliere è stato Vincenzo Martinelli, dominatore dei 100 metri in 10”62, in una gara ad alta densità biancorossa che ha visto Francesco Viotti salire sul terzo gradino del podio in 10”68, con diversi atleti monregalesi nelle posizioni di vertice. Tra le donne, prestazione di spessore per Rachele Torchio, che conquista l’oro nei 100 metri con il nuovo record personale di 11”44, staccando nettamente la concorrenza.

Martinelli si è poi confermato protagonista anche nei 200 metri, firmando la doppietta con il tempo di 21”27. Sul podio anche Alessandro Bedeschi, terzo in 22”01, a coronamento di una prova corale di alto livello per la squadra.

Numerosi anche i piazzamenti di prestigio. Tra gli argenti spiccano quello di Jacopo Tullio Libertino nel salto con l’asta (4,70), Martina Minnella nel martello (40,98) e della giovane Lucrezia Garelli nel disco, autrice di un ottimo 43,14 all’ultimo tentativo. Due bronzi sono arrivati nella giornata conclusiva con Michele Aimo nei 5.000 metri (15’14”88) e con la giovanissima Cecilia Mameli nell’asta.

Non sono mancati i piazzamenti a ridosso del podio, con diversi quarti posti e numerosi ingressi nelle prime dieci posizioni, a conferma della profondità e della competitività dell’organico monregalese. Tra questi, da segnalare le prestazioni di Noemi Bertone nei 400, Lorenzo Marino e Chiara Rabezzana nel triplo, e Riccardo Prette negli 800 metri.

Nel complesso, la trasferta di Novara restituisce l’immagine di una società solida e in crescita, capace di ottenere risultati di rilievo anche in condizioni non ideali e di valorizzare al meglio sia gli atleti più esperti sia i giovani emergenti.