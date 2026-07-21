Gemellaggio Frabosa Sottana - Collobrières: musica, commosso ricordo e sguardo rivolto alla Sagra della Castagna

Nel segno dell’amicizia e del ricordo, la delegazione italiana composta da 25 persone ha fatto tappa in Francia per rinnovare il profondo legame che unisce Frabosa Sottana e Collobrières, pronte a festeggiare ad ottobre il 17° anniversario del loro gemellaggio.

​Momento clou della visita è stata la Soirée italienne del 13 luglio in Place de la Libération, animata dalle note della compagnia "Corrado Leone & Friends". Una serata di festa e musica fortemente voluta da Serge Sauvayre, assessore del comune francese, presidente del Comitato di Gemellaggio e della Confrérie des Castanaires de Collobrières et du Pays des Maures, dolorosamente scomparso lo scorso giugno e ricordato con grande commozione da tutti i presenti.

​Nel corso della visita si è tenuto anche un affettuoso momento di condivisione con la consegna informale del sachet e del foulard della "Sorellanza delle Castagnere" a Françoise Valdelievre, a simboleggiare la continuità delle tradizioni che uniscono i due territori.

Hanno fatto parte della nutrita delegazione italiana il Sindaco Adriano Bertolino, l'assessora Elisabetta Baracco e il consigliere Riccardo Griseri, insieme ad alcuni componenti della Sorellanza delle Castagnere e cittadini o persone legate a Frabosa Sottana.

​L'incontro estivo è stato il perfetto prologo al prossimo grande appuntamento: dal 2 al 4 ottobre Frabosa Sottana ospiterà la 38ª Sagra della Castagna. La sindaca di Collobrières, Christine Amrane, ha già confermato la sua presenza e quella della delegazione francese per celebrare insieme questo importante traguardo.