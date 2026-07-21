Acqua dal soffitto e aria condizionata fuori uso sul treno Torino-Cuneo: la denuncia di un passeggero [VIDEO]

L'acqua sui sedili e sul pavimento

Acqua che scende dal soffitto, sedili e pavimento invasi e impianto di aria condizionata non funzionante. È quanto documenta un passeggero che nella giornata di ieri, lunedì 20 luglio, viaggiava a bordo del treno regionale veloce 3235, in servizio sulla tratta Torino Lingotto-Cuneo.

Le immagini, riprese con il cellulare e diffuse dal viaggiatore, mostrano una copiosa fuoriuscita d'acqua dalla parte alta della carrozza, tanto da creare una sorta di "cascata" che bagna i sedili e si riversa sul pavimento.

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Le cause del problema non sono note, ma potrebbe trattarsi di un guasto all'impianto di climatizzazione, che, secondo quanto riferito dal passeggero, non era funzionante. La carrozza, priva di aria condizionata, sarebbe così diventata particolarmente calda durante il viaggio.

Nel video si sentono anche le proteste del viaggiatore, che si rivolge a Trenitalia: "Che schifo. E ci fate pure pagare i biglietti".

La segnalazione riporta all'attenzione il tema delle condizioni di viaggio sui convogli regionali, soprattutto durante il periodo estivo, con le elevate temperature di questi giorni che rendono ancora più rilevanti i puntuali (quelli sì) disservizi.