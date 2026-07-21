A Piozzo si inaugura una nuova area di sosta per i camper

Un nuovo servizio dedicato ai camperisti sarà presto inaugurato nel comune di Piozzo dove, in frazione San Grato, è stata realizzata un'area di sosta con annessi servizi.

L'intervento è stato sostenuto attraverso i fondo che l'amministrazione ha ottenuto partecipanto al bando "Aree di sosta" promosso dalla Regione Piemonte, finalizzato a favorire lo sviluppo del turismo itinerante.

"Si tratta di uno spazio pensato per accogliere i turisti in camper, una modalità di viaggio sempre più diffusa e apprezzata - spiegano dal Comune -. Con questa nuova struttura, Piozzo si dota di un servizio moderno e funzionale, in grado di intercettare un turismo itinerante orientato alla scoperta di borghi e paesaggi autentici. L'intervento si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio comunale, con l'obiettivo di rendere il paese ancora più accogliente per i visitatori che scelgono di raggiungerlo in camper. La nuova area rappresenta inoltre un'opportunità per agevolare le attività presenti sul territorio, come la birreria Baladin".

Un presidio fisso per i camperisti che, negli anni passati, sono sempre stati accolti con entusiasmo in particolare durante la Fiera Nazionale della Zucca con zone dedicate e aloro riservate.

Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità, è in programma lunedì 3 agosto alle 18.30, in frazione San Giacomo.