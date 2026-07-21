Rifreddo, gran finale per la festa patronale di San Luigi Gonzaga: cena della paella e spettacolo pirotecnico

Si avvia all'epilogo la Festa Patronale di San Luigi Gonzaga a Rifreddo, che anche quest'anno ha saputo coinvolgere cittadini e visitatori con un ricco calendario di appuntamenti organizzati dalla Proloco di Rifreddo, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e grazie al prezioso contributo di tanti volontari.

Dopo un weekend all'insegna della convivialità, della musica e del divertimento, l'ultimo appuntamento è in programma martedì 21 luglio con la tradizionale Cena dell'Amicizia, uno dei momenti più attesi della manifestazione.

A partire dalle 20, sotto la tendostruttura comunale, sarà possibile gustare la paella, proposta sia nella versione di carne sia in quella di pesce, preparata in collaborazione con "El Paellero Loco". Una serata pensata per condividere insieme il gran finale della festa patronale, in un clima di amicizia e partecipazione.

Alle 22.30 il sipario calerà sull'edizione 2026 della manifestazione con il tradizionale spettacolo pirotecnico, realizzato dalla Piro G di Ettore Ghibaudo. I fuochi d'artificio potranno essere ammirati comodamente dall'area ristoro, direttamente seduti ai tavoli.

Per tutta la durata dei festeggiamenti rimarranno inoltre attivi il luna park allestito in piazza della Vittoria e il servizio bar della Proloco, ospitato sotto il padiglione coperto, punto di ritrovo per il pubblico durante tutte le serate della manifestazione.

"Anche quest'anno la festa patronale ha saputo regalare alla nostra comunità momenti di aggregazione, amicizia e condivisione – commenta il sindaco Elia Giordanino –. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Proloco di Rifreddo e a tutti i volontari che, con passione, impegno e tante ore di lavoro, hanno reso possibile la realizzazione di un grandioso San Luigi. Il loro entusiasmo è il valore aggiunto che permette ogni anno di mantenere viva una tradizione tanto sentita e di offrire occasioni di incontro che rafforzano il senso di appartenenza alla nostra comunità".

Con la serata di martedì si chiuderà così un'edizione della Festa Patronale di San Luigi Gonzaga che ha confermato ancora una volta la grande capacità organizzativa della Proloco e la partecipazione della comunità rifreddese, pronta a ritrovarsi attorno a uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate.