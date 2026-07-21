Europei W.E.K.A.F in Romania, un successo per gli atleti cuneesi dell’Arnis Kali Sikaran

A due giorni dalla conclusione dei Campionati Europei in Romania W.E.K.A.F di Stick Fight è tempo di fare il bilancio dei risultati ottenuti dalla Nazionale italiana, rappresentata in buona parte dai cuneesi della Asd Arnis Kali Sikaran Cuneo.

I Campionati Europei di Bucarest si sono svolti dal 16 al 18 luglio e la squadra italiana capitanata dal Bolognese Francesco Pelullo, sotto la direzione del Direttore Tecnico Stefano Zarri (Bologna) hanno portato a casa una pioggia di medaglie.

I cuneesi protagonisti di questa grande avventura sportiva sono:

Christian Mele, categoria Senior, si è aggiudicato l’oro nelle discipline Doppio Bastone e Coltello Combat.

Due ori anche per Matteo Faccia, categoria Senior nelle specialità Padded stick e singolo bastone Full Contact.

Il giovanissimo Nicolas Faccia (categoria Under 25), alla sua prima esperienza in Nazionale, ha portato a casa tre ori nelle discipline: Padded stick, doppio Bastone e Coltello Combat.

Due ori anche per Andrea Bono, categoria 70kg, nelle specialità Coltello Combat e bastone singolo Full Contact.

Terminata l’avventura dei Campionati Europei in Romania, gli atleti di cuneesi riprenderanno ad ottobre i corsi di kali tradizionale a Cuneo.

Un corso aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco e apprendere un’arte marziale dalle mille sfaccettature.

Per info Christian Mele 347 686 1076 e Matteo Faccia 366 928 4477.