Cherasco Classica 2026: il 31 luglio a Pollenzo va in scena "Viva il vino!" con Cantamessa, Colonna e Salemmi

Prosegue il cartellone di "Cherasco Classica 2026" con il terzo appuntamento della rassegna. Venerdì 31 luglio, alle ore 21.00, il portico delle Tavole Accademiche dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo a Bra, sede della Banca del Vino, farà da cornice a "Viva il vino!", concerto-spettacolo che unisce musica e narrazione con Mariacarla Cantamessa al flauto, Simona Colonna alla voce, flauto e violoncello e l'attore Luca Salemmi.

Lo spettacolo propone un percorso dedicato ai suoni, ai profumi e ai sapori del vino, intrecciando racconti e musica in un dialogo che affonda le proprie radici nella cultura del territorio e nella tradizione musicale.

Mariacarla Cantamessa, flautista, docente e organizzatrice culturale, svolge un'intensa attività concertistica e didattica. Al suo fianco ci sarà Simona Colonna, violoncellista, flautista e cantautrice piemontese che negli ultimi anni ha sviluppato un linguaggio espressivo che fonde musica, narrazione e tradizioni popolari. Le due artiste, che collaborano stabilmente da tempo e hanno dato vita anche al progetto "E(s)senza Musica?", rinnovano con "Viva il vino!" un viaggio evocativo in cui il vino diventa simbolo di convivialità e memoria.

Sul palco anche Luca Salemmi, attore, regista e formatore teatrale attivo tra teatro, cinema e televisione, noto anche per la partecipazione alle produzioni "12 anni dopo" e "Tutto quello che ho".

La rassegna "Cherasco Classica" nasce con l'obiettivo di restituire il piacere dell'ascolto dal vivo valorizzando palazzi storici, chiese e giardini del territorio. L'ingresso alla serata di venerdì 31 luglio alle ore 21.00 a Pollenzo è libero.