A Pianfei si presenta "Come fragole rifiorenti" di Stefania Di Luce: una serata tra emozioni, musica e rinascita

La Società Agricola Operaia di Pianfei è lieta di invitare soci e cittadini a un appuntamento dedicato alla cultura e alla riflessione. Giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21, presso la sede della Società Agricola Operaia di Pianfei, in piazza Caduti 3, si terrà la presentazione del romanzo "Come fragole rifiorenti" dell'autrice Stefania Di Luce, pubblicato da Primalpe.

A condurre la serata sarà Miriam Kahsai, socia dell'associazione, che accompagnerà il pubblico in un dialogo diretto con l'autrice. "A lei va il nostro più sincero ringraziamento per l'impegno e la passione dedicati all'organizzazione di questo incontro, pensato come un'occasione di condivisione e approfondimento" - dicono dalla società agricola operaia.

"Come fragole rifiorenti" è un romanzo che conduce il lettore in un intenso viaggio attraverso le emozioni umane, affrontando con sensibilità temi profondi e di grande attualità. Attraverso la storia della protagonista emergono problematiche familiari, relazioni tossiche, momenti di sconforto e le insidie delle dipendenze. Al centro del racconto vi è però un messaggio di speranza: la ricerca di un equilibrio personale e la forza di rinascere, anche dopo i periodi più difficili, riscoprendo il valore degli affetti e delle seconde opportunità che la vita può offrire.

Ad arricchire l'incontro saranno le proiezioni e gli interventi musicali dell'artista Isabella Sarale, che contribuiranno a creare un'atmosfera coinvolgente e suggestiva, rendendo la presentazione un'esperienza capace di unire letteratura, immagini e musica.

Un appuntamento aperto a tutti gli amanti della lettura e a chi desidera trascorrere una serata all'insegna della cultura, del dialogo e delle emozioni.

Appuntamento giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21, presso la Società Agricola Operaia di Pianfei, in Piazza Caduti 3.