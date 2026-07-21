A Mondovì la mostra "Muse Ribelli": cinque secoli di arte al femminile e un progetto fotografico dedicato al rispetto e alla parità

Presso il Polo espositivo della Chiesa di Santo Stefano a Mondovì (via Sant'Agostino 24), si sta svolgendo la mostra "Muse Ribelli", primo appuntamento del piano culturale quinquennale che punta a consolidare la città tra i principali poli espositivi del Nord-Ovest.

Curata da Consuelo Lollobrigida, l'esposizione accompagna il visitatore attraverso cinque secoli di storia dell'arte, raccontando l'evoluzione della rappresentazione femminile e il progressivo affermarsi delle donne come protagoniste della cultura visiva.

La mostra è organizzata dall'Associazione Culturale Be Local ETS, in collaborazione con il Comune di Mondovì, Mediatica e Terziario Donna Confcommercio provincia di Cuneo, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, di Confindustria Cuneo e di Confcommercio Mondovì, e con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT, Caffè Vergnano, Maserati ForzA S.p.A., Monge, Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù e BCC Pianfei e Rocca de' Baldi.

L'esposizione riunisce opere provenienti da istituzioni pubbliche e collezioni private, mettendo in dialogo grandi protagoniste della storia dell'arte come Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Plautilla Nelli, Elisabetta Sirani, Virginia da Vezzo e Rosalba Carriera con artiste moderne e contemporanee quali Ketty La Rocca, Dadamaino, Vanessa Beecroft, Shirin Neshat, Elisabetta Di Sopra e Alice Pasquini. Accanto ai nomi più celebri trovano spazio anche figure meno conosciute ma fondamentali, come Carlotta Gargalli e Lea Colliva, insieme ad artisti quali Andy Warhol, Giuliano Grittini, Benedetto Luti, Sante Peranda, Onofrio Palumbo, Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato e Carl Friedrich Heinrich Werner.

Tra i percorsi espositivi trova spazio anche "Il rispetto è l'inizio", il progetto fotografico promosso da Terziario Donna Confcommercio provincia di Cuneo, che arricchisce la mostra con una riflessione sul tema della parità, del rispetto e delle disuguaglianze ancora presenti nella società e nel mondo del lavoro.

Gli scatti, realizzati in un lavoro corale coordinato da Lorena Durante, vicepresidente vicaria di Terziario Donna Confcommercio provincia di Cuneo, ritraggono le imprenditrici del Direttivo Terziario Donna e le funzionarie di Confcommercio provincia di Cuneo. Immagini essenziali ed eleganti che non vogliono accusare, ma invitare a riflettere. Come ricordava Rita Levi Montalcini, "Il rispetto è la base di ogni relazione: senza, tutto crolla." Da questo pensiero nasce il titolo del progetto: "Il rispetto è l'inizio", non uno slogan, ma una presa di posizione.

Le fotografie raccontano situazioni quotidiane che troppo spesso vengono considerate normali e che invece evidenziano stereotipi, pregiudizi e disparità ancora radicati nei luoghi di lavoro, nelle famiglie, nelle scuole e nella società. Accanto alle immagini, brevi frasi accompagnano il visitatore con messaggi semplici ma incisivi, come "Stesse ore, pesi diversi: la disparità si misura anche nei minuti", invitando a osservare con uno sguardo nuovo realtà spesso date per scontate.

Con questo progetto Terziario Donna Confcommercio rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura del rispetto, dell'inclusione e delle pari opportunità, affinché talento, merito e competenze possano essere pienamente riconosciuti e valorizzati. La mostra rappresenta così un invito rivolto a tutti: guardare, riconoscere e contribuire al cambiamento, nella consapevolezza che il rispetto non è un traguardo da raggiungere, ma il punto da cui partire.

Per l'occasione, grazie alla collaborazione con Confcommercio Mondovì, sono state inoltre attivate numerose convenzioni che consentono di abbinare la visita alla mostra a esperienze culturali ed enogastronomiche sul territorio monregalese.