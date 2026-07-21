Cuneo, trasparenza sul PNRR: Forza Italia chiede un rendiconto pubblico e più partecipazione

Riceviamo e pubblichiamo:

Serve rendere pubblico un riepilogo dello stato di attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e un maggiore coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte future.

L'iniziativa nasce dalla convinzione che i fondi del PNRR rappresentino un'opportunità straordinaria per lo sviluppo della città, ma anche un patrimonio pubblico sul quale debba essere garantita la massima trasparenza.

“Il Comune di Cuneo ha ricevuto risorse molto importanti provenienti dal PNRR – dichiara Franco Civallero, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale –. Si tratta di denaro pubblico, finanziato con risorse nazionali ed europee, e i cittadini hanno il diritto di conoscere nel dettaglio come questi fondi vengono impiegati, quali opere sono state realizzate, quali sono ancora in corso e quali risultati stanno producendo per la Città”.

“Manca un'informazione costante e facilmente accessibile sullo stato di avanzamento dei progetti in quanto troppo spesso – prosegue Civallero – le informazioni arrivano soltanto quando le opere sono concluse o i cantieri sono già avviati”.

“Manca invece una vera fase di confronto preventivo con i quartieri, le associazioni di categoria, i commercianti, i professionisti e le famiglie”.

“Le decisioni che incidono sul futuro della città non possono essere prese esclusivamente all'interno del Palazzo comunale”.

Il coinvolgimento della comunità rappresenta un elemento essenziale per rendere realmente efficaci gli investimenti.

“Una città cresce quando chi la vive ogni giorno viene ascoltato; Se le scelte vengono calate dall'alto, il rischio è quello di realizzare opere che non rispondono alle esigenze del territorio e che producono ricadute limitate sul piano economico e sociale”.

“È fondamentale costruire un percorso di partecipazione capace di valorizzare le esigenze reali di famiglie, imprese, commercianti e liberi professionisti”.

“Forza Italia chiede all'Amministrazione comunale a trazione PD di presentare in Consiglio un quadro completo di tutti gli interventi finanziati dal PNRR, indicando per ciascun progetto l'importo assegnato, lo stato di avanzamento, i tempi di realizzazione e l'eventuale conclusione o blocco dell'opera, quali progetti siano già stati completati e quali benefici concreti abbiano prodotto per cittadini e attività economiche, quali interventi siano ancora in corso e quali strumenti di informazione e partecipazione siano previsti prima dell'avvio dei cantieri”.

“Non chiediamo soltanto un elenco di opere – conclude Franco Civallero – ma un vero cambio di metodo. La trasparenza deve diventare la regola e non l'eccezione. Le risorse del PNRR rappresentano un'occasione irripetibile per il futuro di Cuneo e devono essere utilizzate con il massimo coinvolgimento della comunità, affinché ogni investimento generi benefici concreti, duraturi e condivisi per tutta la città”.