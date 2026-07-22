Kiev, nello scontro interno fra Difesa e Alti comandi ci rimette il ministro

La settimana scorsa a Kiev è stata destituita la giovane premier Svyrydenko e con lei è caduto l’intero governo. Mentre si discute sui motivi per cui Zelensky abbia cambiato i vertici politici in modo improvviso e proprio in questo frangente, il Parlamento ha votato la fiducia al nuovo primo ministro Koretskyi. Come riporta il sito Strumenti Politici , alcuni dicasteri sono rimasti con una guida ad interim stabilita dal presidente senza seguire le procedure formali. Fra di essi vi il Ministero della Difesa, quello più importante insieme agli Esteri nelle circostanze del conflitto armato. Quindi ha suscitato sgomento e incredulità nella popolazione la decisione di Zelensky di “decapitare” questi due ministeri.

E sulla Difesa si è scatenata immediatamente la polemica relativa alle antipatie e agli scontri con i vertici militari. Si sapeva - ma lo ha ribadito lo stesso ex ministro Mykhailo Fedorov in una conferenza stampa - che il suo rapporto con il comandante in capo delle Forze armate Syrsky era di ostilità. Lo avrebbe ostacolato nel tentativo di riformare e modernizzare il meccanismo della mobilitazione, di acquisto degli armamenti, di gestione dell’intero sistema secondo standard di trasparenza e competitività.

Ha accusato apertamente Syrsky di aver bloccato le sue iniziative e rifiutato di affrontare i problemi in maniera diretta. Fedorov voleva cooperare con lui, dice, ma “invece di trovare il modo di sconfiggere la Russia, ha cercato il modo di dividere il Paese”. Lo stesso Syrsky avrebbe chiesto a Zelensky di licenziare il giovane rivale, e dopo alcuni rifiuti il presidente lo ha infine accontentato. In soli sei mesi al ministero, coi suoi tentativi concreti di riforma Federov è riuscito a inimicarsi quella parte del mondo politico, militare e del business che lucrava sugli ingenti aiuti occidentali e su tutto il bilancio della difesa.









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