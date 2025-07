San Michele di Prazzo, auto esce di strada con due ragazze a bordo: una è grave

Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 27 luglio, poco dopo le 9 nei pressi di San Michele di Prazzo, in borgata Campiglione, alta Valle Maira. Un’automobile, per cause ancora da accertare, è uscita improvvisamente di strada, finendo in una scarpata.

A bordo del mezzo si trovavano due persone: una è stata sbalzata fuori dal veicolo durante l’impatto, mentre l’altra risulta ancora incastrata all’interno dell’abitacolo. Le condizioni dei due occupanti al momento non sono note.

Sul luogo dell’incidente è in corso l'intervento dei soccorsi: presenti i Vigili del Fuoco da Cuneo e da Dronero, impegnati nelle operazioni di recupero in una zona particolarmente impervia. Attivato anche l’elisoccorso Charlie Eco per un eventuale trasporto d’urgenza in ospedale.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli inquirenti. L’area è stata momentaneamente isolata per permettere i soccorsi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.

--------------------------

AGGIORNAMENTO DELLE 10.25:

Sono due giovani donne le protagoniste del grave incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi di San Michele di Prazzo, in alta Valle Maira. Le ragazze si trovavano a bordo della loro auto, una Fiat Panda, quando il veicolo è uscito di strada poco prima della borgata Campiglione, a circa 7-8 chilometri dal centro di Prazzo, a un’altitudine di 1700 metri, lungo la strada ai piedi del monte Chersogno.

A confermare i dettagli è il sindaco di Prazzo, Gabriele Lice, che ha dichiarato: "In questo momento l’elisoccorso è ripartito con le due donne a bordo, recuperate insieme ai medici del 118".

Le due ragazze sono state trasportate all’ospedale Santa Croce di Cuneo: una in codice rosso, in gravi condizioni, l’altra in codice verde con ferite lievi.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in un’area particolarmente impervia, rendendo necessario l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario e dell’elisoccorso. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

----------------------------------------------