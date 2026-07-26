Ritorno a scuola, spese quotidiane e offerte shock: da Europrezzi la convenienza è di casa!

l risparmio e la qualità continuano a essere i veri protagonisti da Europrezzi. In vista del nuovo anno scolastico e della spesa di tutti i giorni, lo store si rinnova offrendo un’ampia gamma di prodotti per la casa, la scuola e la famiglia a prezzi straordinari.

Tutto pronto per la scuola: la cancelleria è già in corsia!

Per genitori e studenti la ricerca del materiale scolastico può diventare un vero stress, ma da Europrezzi prevenire significa risparmiare! Nei nostri reparti è già disponibile una ricca carrellata di articoli dedicati al mondo della scuola: quaderni, penne, matite, astucci, raccoglitori e tutto il necessario per iniziare il nuovo anno scolastico al massimo, senza gravare sul bilancio familiare.









Alimentari e Pet Care: la qualità di ogni giorno al miglior prezzo

Alimentari di prima necessità: Latte Granarolo da 1 litro in offerta a soli € 0,65! Un classico immancabile sulla tavola di ogni famiglia a un prezzo imbattibile.



Speciale Amici Animali: Attenzione puntata anche sui nostri piccoli amici con offerte dedicate:

Crocchette per gatto (confezione da 2 kg): € 2,00



Cibo per cane Flik Flok (confezione da 4 kg) a soli € 4,90!



Guanti monouso da 100 pezzi: € 3,00



Tra i tanti prodotti in promozione, spicca un’occasione davvero imperdibile: una scatola di guanti monouso da 100 pezzi a un prezzo folle di soli € 3,00, disponibile in tutte le taglie e misure. Un elemento indispensabile per le pulizie di casa, il fai-da-te o l'uso professionale, offerto a un costo incredibilmente conveniente.

Dove Trovarci

Vieni a scoprire l'intero assortimento e tutte le altre offerte attive direttamente nei nostri negozi. Il personale di Europrezzi è pronto ad accoglierti nei seguenti punti vendita sul territorio: