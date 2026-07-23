BASKET / Di Meo e Barra tra i convocati per il campionato europeo U18

Barra e Di Meo

Il cuneese Edoardo Di Meo e il racconigese Antonio Barra sono tra i 12 azzurrini convocati da coach Marco Sodini per il campionato europeo U18 in programma dal 25 luglio al 2 agosto tra Trento e Rovereto.

Un bel traguardo per i due giovani atleti cresciuti nella GGS Project (realtà nata dalla cooperazione tra Granda College Cuneo, Gators e ABA Saluzzo) che ora giocano rispettivamente a Tortona (Di Meo) e a Trento (Barra).

Quella che si giocherà alla BTS Arena di Trento ed al PalaMarchetti di Rovereto è la manifestazione più prestigiosa del panorama cestistico giovanile continentale.

Il torneo prenderà il via con la fase a gironi, da sabato 25 a lunedì 27. Mercoledì 29 luglio si disputeranno gli ottavi di finale, giovedì i quarti.

Semifinali in programma sabato 1° agosto, finali domenica 2.