L'Étape Mondovì by Tour de France conquista l'Alpe d'Huez e porta il Piemonte nel cuore del ciclismo mondiale

Dalle leggendarie salite dell'Alpe d'Huez alle strade e ai paesaggi del Monregalese. L'Étape Mondovì by Tour de France è stata protagonista a L'Étape du Tour de France, il più prestigioso evento ciclistico amatoriale al mondo, con uno spazio dedicato alla promozione dell'evento piemontese e dell'intero territorio.

La partecipazione alla manifestazione francese ha rappresentato una straordinaria occasione per presentare Mondovì, il Monregalese e il Cuneese davanti a una platea internazionale di appassionati, raccontando non soltanto la sfida sportiva del prossimo 20 settembre 2026, ma anche un territorio capace di offrire paesaggi unici, percorsi ciclistici di grande fascino, ospitalità ed eccellenze enogastronomiche.

Con oltre 18.000 ciclisti iscritti, provenienti da tutto il mondo, L'Étape du Tour de France è l'appuntamento internazionale più partecipato al mondo dedicato agli amatori che desiderano vivere l'esperienza del Tour de France. Migliaia di visitatori hanno incontrato il team di L'Étape Mondovì by Tour de France presso lo stand ufficiale, trasformato in un punto di riferimento per conoscere il percorso, le modalità di partecipazione e tutte le opportunità offerte dal territorio monregalese.

Nel corso della manifestazione sono stati distribuiti oltre 10.000 dépliant promozionali, dedicati all'evento di Mondovì e alle attrattive del Monregalese, mentre lo stand de L'Étape Mondovì ha accolto migliaia di appassionati offrendo caffè, ospitalità e sorrisi. Gesti semplici ma significativi che hanno contribuito a creare un clima di incontro e ospitalità italiana con ciclisti, accompagnatori e operatori provenienti da numerosi paesi stranieri.

Grande attenzione è stata riservata alla promozione dei percorsi di gara, delle località attraversate e delle esperienze che il territorio può offrire: dalle salite e dalle strade panoramiche dedicate agli appassionati delle due ruote ai borghi storici, fino alla ricchezza della tradizione gastronomica piemontese. In particolare, il doppio passaggio al Santuario di Vicoforte che ospita la cupola ellittica in muratura più grande del mondo. Un tratto suggestivo del nuovo percorso della già Granfondo Alpi del Mare.

L'interesse del pubblico internazionale ha confermato il forte potenziale attrattivo di L'Étape Mondovì, con numerosi ciclisti stranieri che hanno richiesto informazioni sulla manifestazione e sulle possibilità di soggiorno, dimostrando come il cicloturismo rappresenti oggi un importante strumento di valorizzazione territoriale. E l'impatto sulla partecipazione non ha tardato a manifestarsi, con un significativo incremento delle iscrizioni registrato nelle ore successive alla presenza all'Alpe d'Huez, a testimonianza dell'efficacia della promozione internazionale e del crescente interesse verso l'appuntamento di settembre.

"Essere presenti a L'Étape du Tour de France significa entrare in contatto diretto con la più grande comunità mondiale di ciclisti amatoriali e creare relazioni solide con gli organizzatori degli altri eventi a marchio Tour de France in oltre trenta nazioni estere – commenta Flavio Borgna, presidente di EPT – Eventi Persone Territorio, società organizzatrice de L'Étape Mondovì –. Abbiamo voluto raccontare Mondovì e il Monregalese non solo come sede di un grande evento sportivo, ma come destinazione capace di emozionare attraverso i suoi paesaggi, i suoi percorsi, la sua cultura e le sue eccellenze. La risposta ricevuta all'Alpe d'Huez conferma il grande interesse verso il nostro territorio".

La presenza a L'Étape du Tour de France rientra nella strategia di promozione internazionale sviluppata da EPT. Dopo il successo della presentazione ufficiale di inizio luglio, la partecipazione all'Alpe d'Huez rappresenta un ulteriore passo di avvicinamento al grande appuntamento del 20 settembre, con l'obiettivo di attrarre partecipanti italiani e stranieri e consolidare il ruolo del Cuneese tra le destinazioni europee di riferimento per il cicloturismo e i grandi eventi sportivi.

L'appuntamento è ora fissato a Mondovì, dove migliaia di ciclisti vivranno un'autentica esperienza Tour de France su percorsi chiusi al traffico, immersi nei paesaggi del Piemonte e accolti dall'ospitalità del territorio.

Sito web: www.letapemondovi.it