Ad Alba sedicenne ruba il portafoglio a un turista ma viene fermato in piazza Duomo

Un portafoglio lasciato sul tavolino di un dehors, un ragazzo che lo afferra e si dà alla fuga tra le vie del centro storico, le grida della vittima e l'inseguimento improvvisato di alcuni passanti. Si è concluso nel giro di pochi minuti il furto avvenuto nei giorni scorsi nel cuore di Alba, ai danni di un turista proveniente da Vercelli.

A ricostruire l'episodio è il comandante della Polizia locale di Alba, Antonio Di Ciancia. Il turista si trovava seduto in un locale di via Maestra quando un sedicenne gli ha sottratto il portafoglio appoggiato sul tavolo ed è scappato in direzione del Municipio.

La vittima ha immediatamente iniziato a urlare chiedendo aiuto. Alcuni cittadini si sono messi all'inseguimento del giovane, che ha raggiunto piazza Duomo, tentando di imboccare via Vernazza. Braccato dalle persone che lo seguivano, è tornato verso la piazza.

In quel momento è intervenuto anche un agente della Polizia locale, che si trovava in pausa pranzo all'interno del comando. Sentite le urla provenire dall'esterno, ha raggiunto la piazza e ha fermato il ragazzo davanti al Duomo.

Secondo quanto riferito dal comandante, il giovane, vistosi circondato, si è fermato spontaneamente e ha consegnato i 100 euro che aveva in tasca. Invitato a indicare anche dove avesse nascosto il resto della refurtiva, ha spiegato dove aveva abbandonato il portafoglio. Nel giro di una decina di minuti gli agenti sono così riusciti a recuperare il denaro, il portafoglio, i documenti d'identità e le carte di pagamento, restituendo tutto al turista.

Alla vittima è stata data la possibilità di presentare querela, trattandosi di un furto semplice, perseguibile a querela della persona offesa. L'uomo ha però deciso di non procedere, avendo recuperato integralmente quanto gli era stato sottratto.

Il sedicenne è stato identificato dalla Polizia locale e sarà segnalato ai Servizi sociali, che potranno a loro volta interessare il Tribunale per i minorenni, secondo la procedura prevista in questi casi. Dell'accaduto sono stati informati anche i genitori del ragazzo.