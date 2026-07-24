Il gioielliere fenomeno social con 10,5 milioni di interazioni in due settimane: sei utenti su dieci lo scagionano

Il caso Roggero accende i social con 250 mila post pubblicati e oltre 10,5 milioni di interazioni complessive in due settimane. Un’esplosione di partecipazione digitale che trasforma il dibattito giudiziario in un caso di enormi proporzioni.

È questo il quadro delineato dalla nuova ricerca di Socialcom presentata questa mattina dal presidente Luca Ferlaino nel corso della trasmissione "Agorà" su Rai Tre.

L’analisi, condotta in collaborazione con la piattaforma Social Data, accende i riflettori su una vicenda che ha monopolizzato la conversazione online nelle ultime due settimane: il caso Roggero.

Un interesse che, nell’ultima settimana, dopo la condanna definitiva, ha registrato un’impennata esponenziale di interazioni del +337%, alimentato costantemente da polemiche politiche, dibattiti sulla grazia e scontri ideologici. Ma cosa chiede il popolo dei social? I dati mostrano una posizione netta: sei utenti su dieci citano la “legittima difesa” per giustificare le azioni di Roggero, condannando di fatto il comportamento dei rapinatori. Il sentimento prevalente è un mix di rabbia e indignazione (espresso da un utente su tre), accompagnato da una richiesta di solidarietà (uno su quattro) e dalla forte istanza di una “legge da cambiare” (uno su cinque). Un utente su dieci parla del risarcimento deciso per le vittime e le famiglie. A catalizzare ulteriormente la discussione è stato l’intervento del 19 luglio di Elon Musk che, con un tweet contro la sentenza, ha generato 215 mila interazioni, ottenendo il parere favorevole di sette utenti su dieci.

IL SALUTO PRIMA DEL CARCERE

"I dati mostrano che nei nuovi media le decisioni giudiziarie non vengono solo raccontate, ma reinterpretate collettivamente", dichiara Luca Ferlaino, presidente di Socialcom. "L'esplosione delle interazioni riflette una partecipazione sempre più emotiva, in cui indignazione, solidarietà e richiesta di cambiamento e sicurezza convivono e alimentano la conversazione", conclude. (Lav/Adnkronos)