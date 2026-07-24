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Cronaca | 24 luglio 2026, 09:18

Auto in fiamme sull'A6 all'altezza di Fossano, traffico rallentato in direzione Torino

L'incendio si è sviluppato nei pressi dello stabilimento Maina. Sul posto i Vigili del fuoco di Mondovì e i volontari di Fossano. Non risultano persone coinvolte.

Auto in fiamme sull'A6 all'altezza di Fossano, traffico rallentato in direzione Torino

Mattinata di disagi sull'autostrada A6 Torino-Savona, dove un'auto ha preso fuoco poco dopo le 8 di oggi, venerdì 24 luglio, nel tratto compreso tra Fossano e Marene, in direzione Torino.

L'allarme è scattato alle 8.15. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme al chilometro 41+300, nei pressi dello stabilimento Maina di Fossano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Mondovì, affiancata dai volontari di Fossano, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area.

Al momento non risultano persone coinvolte o ferite. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

L'episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione in direzione Torino.

redazione

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