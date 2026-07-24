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Cronaca | 24 luglio 2026, 15:31

Allarme truffe nel Cuneese: telefonate dei finti finanzieri per far uscire di casa le vittime

Nonostante le campagne di prevenzione, tornano i tentativi di raggiro. L'invito è a non fidarsi di telefonate sospette e a contattare subito le forze dell'ordine

Allarme truffe nel Cuneese: telefonate dei finti finanzieri per far uscire di casa le vittime

Nonostante le continue campagne di informazione promosse dalle forze dell'ordine, i tentativi di truffa, soprattutto ai danni degli anziani ma non solo, non si fermano. 

L'attenzione resta alta anche alla luce di importanti indagini, come quella condotta dalla Guardia di Finanza di Padova, che aveva fatto emergere un articolato sistema di vendite porta a porta con cui venivano presi di mira soprattutto le donne e che aveva fatto "vittime" anche in provincia di Cuneo. 

I malviventi, servendosi di elenchi di nominativi acquistati da altre società, si presentavano nelle abitazioni sostenendo che le vittime fossero obbligate, in virtù di vecchi contratti, ad acquistare costosi articoli per la casa o dispositivi elettromedicali, in realtà di scarso valore.

Ora, però, l'allarme riguarda una nuova modalità di raggiro. La segnalazione arriva dalla Guardia di Finanza: alcuni malintenzionati  in questi giorni stanno contattando telefonicamente cittadini della provincia di Cuneo, nelle ultime ore in particolare nelle zone di Peveragno e Limone Piemonte, fingendosi appartenenti al Corpo. Nel corso della telefonata invitano le persone a presentarsi presso la caserma di Cuneo con motivazioni generiche.

Il sospetto è che si tratti di un espediente per convincere le vittime ad allontanarsi dalla propria abitazione, lasciandola incustodita e facilitando così eventuali furti da parte di complici. Per questo motivo è fondamentale non seguire le indicazioni ricevute al telefono, interrompere immediatamente la conversazione e verificare ogni comunicazione contattando direttamente le forze dell'ordine attraverso i numeri ufficiali.

Cesare Mandrile

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