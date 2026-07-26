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(foto_ lo sferisterio)
PALLAPUGNO / Serie A, il punto dopo l'ottava di ritorno
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Sport | 26 luglio 2026, 17:38

PALLAPUGNO / Serie A, il punto dopo l'ottava di ritorno

Al comando della classifica Acqua San Bernardo Subalcuneo

(foto_ lo sferisterio)

(foto_ lo sferisterio)

SERIE A Banca d'Alba - Recupero sesta di ritorno
Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese 3-9

Ottava di ritorno
Alta Langa-Gottasecca 6-9
Nocciole Marchisio Cortemilia-Olivieri Opere Edili Duseu 8-9
Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-7
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 8-9
Araldica Castagnole-Roero Isolamenti Canalese 9-2

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 18; Gottasecca 15; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 12; Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Alta Langa e Terre del Barolo Albese 9; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 8; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 6; Olivieri Opere Edili Duseu 5; Araldica Castagnole 4.

cs

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