PALLAPUGNO / Serie A, il punto dopo l'ottava di ritorno

SERIE A Banca d'Alba - Recupero sesta di ritorno
Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese 3-9
Ottava di ritorno
Alta Langa-Gottasecca 6-9
Nocciole Marchisio Cortemilia-Olivieri Opere Edili Duseu 8-9
Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-7
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 8-9
Araldica Castagnole-Roero Isolamenti Canalese 9-2
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 18; Gottasecca 15; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 12; Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Alta Langa e Terre del Barolo Albese 9; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 8; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 6; Olivieri Opere Edili Duseu 5; Araldica Castagnole 4.