Tutto esaurito per Ale e Franz: ore di risate ieri sera all’Anima Festival di Cervere

Battute finali per l’“Anima Festival” di Cervere, la partecipata edizione del decennale.

Ieri sera all’Anfiteatro dell’Anima è stata la volta del duo comico milanese, nato nel 1994, di Ale e Franz (al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa), forte dei successi a Zelig e in molti produzioni teatrali, televisive e film.

Con lo spettacolo estivo dal vivo "Una Sera con Ale & Franz", che ha registrato il tutto esaurito ( foto di Roby Photo), malgrado le incertezze del maltempo, i due simpatici attori hanno condiviso con il pubblico tante ore di divertimento, improvvisazione e interazione con il pubblico, ripercorrendo i loro oltre trent’anni di carriera.

In attesa di seguire ancora stasera alle 21.30 il sassofonista internazionale Jimmy Sax e mercoledì sera l’“eterno” Massimo Ranieri (sempre alle 21.30), vi sarà ancora una tappa “fuori porta” a Sauze d’Oulx il 15 agosto nel concertone gratuito di Ferragosto con Clara, reduce da Sanremo e regina dell’estate in duetto con Fedez nel brano “Scelte stupide”.

"Ale e Franz hanno acceso l’anfiteatro dell’Anima con risate sincere e un’atmosfera magica. Uno spettacolo travolgente, un pubblico caloroso e una serata da ricordare. Grazie a tutti per aver riempito ogni posto e ogni cuore. Risate a non finire e grandi applausii»: il commento degli ideatori e fondatori dell’Anima Festival Ivan e Natascia Chiarlo via social