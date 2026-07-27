Pala Fluviale: la futura casa dello sport di Cuneo ha bisogno del sostegno di tutti

Nel cuore del Parco Fluviale di Cuneo sta prendendo forma un sogno destinato a cambiare il futuro dello sport cittadino: una struttura moderna, sicura e multifunzionale, pensata per accogliere bambini, ragazzi, scuole e associazioni sportive.

Il Pala Fluviale non sarà una palestra esclusiva della Cuneo Ginnastica. Al contrario, sarà una vera Casa dello Sport, uno spazio aperto dove diverse discipline potranno convivere e crescere insieme, offrendo nuove opportunità a centinaia di giovani atleti del territorio. All’interno del Pala Fluviale sarà infatti possibile praticare e seguire corsi dedicati a numerose attività sportive: dalla ginnastica alle arti marziali, dal basket alla pallavolo, dallo yoga al calcio indoor e a tante altre discipline. L’obiettivo è creare un luogo in cui ogni persona, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza, possa trovare il proprio spazio nello sport, avvicinandosi a nuove attività e coltivando le proprie passioni.

Sarà un luogo in cui i più piccoli potranno avvicinarsi allo sport, i ragazzi potranno allenarsi in strutture adeguate e le associazioni avranno finalmente uno spazio moderno in cui svolgere la propria attività. Ma non solo: il progetto prevede anche la possibilità di mettere il Pala Fluviale a disposizione delle scuole della città durante le ore di educazione fisica, creando un importante valore aggiunto anche per il mondo della scuola. Il progetto guarda anche oltre i confini cittadini. È infatti prevista la realizzazione di una piccola foresteria destinata ad accogliere atleti e squadre in trasferta, favorendo l'organizzazione di stage, raduni, competizioni ed eventi sportivi.

Un'opportunità che contribuirà a rendere Cuneo un punto di riferimento per lo sport, con ricadute positive anche per il territorio e le attività locali. Prima di costruire tutto questo, però, è necessario compiere il primo passo. Per avviare i lavori servono 25.000 euro, destinati a coprire i costi di progettazione tecnica e burocratica. È un traguardo fondamentale: senza questa fase il Pala Fluviale resterà soltanto un progetto sulla carta. Per questo è stata avviata una campagna di crowdfunding aperta a tutta la cittadinanza.

Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un mattone concreto nella costruzione di questo nuovo spazio dedicato allo sport, all'educazione e alla crescita dei giovani. Donare significa investire nel futuro di Cuneo. Significa offrire alle nuove generazioni un luogo dove allenarsi, imparare, socializzare e crescere, dare alle scuole spazi adeguati per l'attività motoria e creare una struttura capace di ospitare eventi e atleti provenienti da tutta Italia. Non è importante quanto si dona, ma essere parte di questo progetto. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Ogni euro contribuisce a trasformare un progetto in una realtà concreta, destinata a diventare un patrimonio per tutta la comunità.

Il Pala Fluviale sarà la casa dello sport di Cuneo. Costruiamola insieme. Dona ora: https://www.cuneoginnastica.it/crowdfunding/crowd-pala